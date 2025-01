Stop ai giochi: «Sono obsoleti e pericolosi» 

Una rete arancione a bloccare altalene, scivoli e persino alcune panchine. È questa la scena che si sono trovati davanti i genitori arrivati al parco di Molentargius per trascorrere qualche ora all’aria aperta, complice il timido sole di fine gennaio, con i propri figli. Un’amara sorpresa, che ha trasformato una semplice mattinata di svago in una delusione.

«È stato brutto, siamo arrivate e praticamente abbiamo solo passeggiato e poi siamo andate via», racconta Vittoria Crisponi, che avrebbe voluto far giocare sua figlia Matilde. «Peccato, perché questa è una vera oasi». La pensa allo stesso modo Lorenzo Loi, padre di due bambini: «Questo è lo spazio più bello che abbiamo in città, sembra davvero di immergersi in un altro mondo e, come dire, poterlo usare solo a metà è frustrante. Ci sono giochi inutilizzabili da troppo tempo».

E in effetti le strutture interdette non sono una novità: secondo i frequentatori del parco, i sigilli sono lì ormai da troppo tempo senza alcun apparente intervento. La spiegazione arriva però da Stefano Secci, presidente del Parco: «I giochi sono stati chiusi perché obsoleti e pericolosi. Ma il restyling è già programmato: presto l’area sarà completamente rinnovata».

Il piano, infatti, prevede la sostituzione delle attrezzature esistenti con nuove strutture, tra cui un’altalena doppia, un’altalena inclusiva, un gioco a molla, un bilico e un disco volante. Verrà inoltre installato un tavolo da ping pong, insieme a nuove panchine e verrà anche realizzata ex novo un’area fitness con attrezzi per l’attività all’aperto. Le famiglie, dunque dovranno pazientare ancora un po’ e presto potranno godere di nuove aree dove passare il tempo libero senza allontanarsi dalla città.

