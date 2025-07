Stop ai gettonisti, allarme in corsia 

Roma. Scatta da oggi lo stop al rinnovo dei contratti dei cosiddetti medici gettonisti, che fanno capo a cooperative e vengono impiegati in ospedali e Pronto soccorso per ovviare alle carenze di personale. La stipula di nuovi contratti non sarà più possibile, mentre rimarranno validi fino alla scadenza naturale quelli in essere. Il ricorso ai gettonisti è stato al centro di accese polemiche, anche per i compensi alti previsti per questi professionisti, e il ministro della Salute Orazio Schillaci ha più volte sottolineato la necessità di contrastare il fenomeno. Ma in vari ospedali c’è preoccupazione per il venir meno di tali figure, anche se le Asl sono al lavoro per misure alternative. Pierino Di Silverio, segretario del sindacato dei medici ospedalieri Anaao-Assomed, spiega che da oggi «il vero rischio è che i medici ospedalieri non riescano ad andare in ferie a causa della carenza di personale».

RIPRODUZIONE RISERVATA