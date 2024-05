«Stop ai furbi, ma la Tari è troppo alta»  

Il rischio sospensione delle licenze preoccupa le attività commerciali quartesi, ma nessuno nega il livello di evasione sulla Tari arrivato ormai al limite. «Non tutti però facciamo “i furbi” come dice il sindaco, in tanti abbiamo serie difficoltà a pagare le tasse», ammettono gli imprenditori che lavorano in città, che ora chiedono «un incontro con i vertici del Comune per trovare una soluzione».

Lo scenario

La guerra agli evasori è stata annunciata dal sindaco Graziano Milia durante l’ultimo Consiglio comunale. Al centro della riunione le tariffe Tari, anche quest’anno senza aumenti e - anzi - con qualche riduzione per tutte le categorie, famiglie e attività produttive. Ma il peso di chi non paga il tributo rischia di mandare in tilt il sistema dell’igiene urbana. Un esempio su tutti la situazione degli stabilimenti balneari. «Su 32 operatori, solo 6 pagano la Tari, altri 2 hanno chiesto la rottamazione. Gli altri non versano un centesimo dal 2019, così non si può continuare», ha detto Milia in Consiglio annunciando possibili sospensioni delle licenze per quegli imprenditori che non pagano la tassa sui rifiuti, sino ad arrivare alla revoca.

Discorso che non tocca i quattro storici stabilimenti di Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza e Vigili del fuoco, tutti in regola. Insieme a qualche operatore in linea con i pagamenti: «Ritengo doverosa la presa di posizione del sindaco», dice Massimo Porru, gestore della zona spiaggia nello stabilimento Tagoo al Poetto, e dell’hotel Italia di via Panzini. «Le tasse vanno pagate, anche perché si tratta di un servizio a beneficio di tutti, e soprattutto la mancanza di risorse causata dall’evasione ha effetti negativi sul resto della cittadinanza e sugli stessi imprenditori».

La stima

Conti in rosso - solo sul fronte balneari mancano all’appello 1 milione e 200mila euro di Tari non versata - e sospensione delle licenze in arrivo per le attività non in regola. «Il sindaco ha ragione, su 32 concessionari solo 26 stanno pagando, così come è vero che qualcuno fa il furbo», la premessa di Gianni Murru dell’Altamarea e rappresentante Fiba per Quartu. «C’è da dire però che far fronte a 10mila euro di Tari per quattro mesi di lavoro per tanti di noi diventa quasi impossibile. Cercheremo di avere un incontro il prima possibile con l’amministrazione comunale per chiedere di venirci incontro e capire cosa si può fare». Per Sergio Piludu, che da anni porta avanti l’attività a Casa Olla e rappresentante del centro commerciale naturale di via Porcu, «il Comune ha sicuramente il dovere di equilibrare la ripartizione dei costi, ma ritengo debba al contempo essere vicino alla maggior parte degli operatori commerciali che fanno enormi sacrifici per tenere aperta la propria attività».

Resta, anche se per pochi giorni, l’opportunità rottamazione dei debiti pregressi per mettersi in regola. «C’è tempo sino al 31 maggio per aderire», ricorda il sindaco Milia, che dopo il discorso in Consiglio ribadisce: «Come amministrazione abbiamo il dovere di difendere i cittadini onesti, e di stigmatizzare gli atteggiamenti di chi può pagare le tasse e non lo fa».