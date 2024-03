«Stop ai disagi nelle case popolari» 

Disagi, per i continui intasamenti della rete fognaria delle palazzine Area di via Scuole: il sindaco, Gianluca Melis, invia una nuova richiesta di intervento all’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa. Il problema, scrive Melis, sembrerebbe essere sorto alcuni anni fa, dopo gli interventi per la nuova rete fognaria. I continui intasamenti costituiscono un pericolo per la salute delle venti famiglie residenti, con importanti costi per la disostruzione. Perciò il sindaco, portavoce dei residenti, scrive: «Tali criticità permangono da ormai cinque anni, ovvero dal momento della realizzazione delle nuove linee fognarie ad opera di Area. Non è accettabile che i condomini debbano, di tasca loro, pagare le disostruzioni della condotta che mai ha funzionato correttamente, con riflessi negativi anche dal punto di vista igienico sanitario». Il sindaco conclude chiedendo «un intervento per rimediare definitivamente a una situazione che è diventata ormai insostenibile per i nostri concittadini».

