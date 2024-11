Stop ai campi boe, associazioni soddisfatte 

Ambientalisti soddisfatti per lo stop temporaneo al progetto dei campi-boe nell’Area marina protetta di Capo Caccia-Isola Piana. Comune e parco, infatti, hanno chiesto all’assessorato regionale all’Ambiente di mettere in stand-by la decisione finale sulla Valutazione di incidenza ambientale in merito alla realizzazione dei capi ormeggio nel mare sottoposto a tutela, considerate le tante perplessità sollevate da più parti. Le associazioni ambientaliste e culturali hanno apprezzato l’iniziativa assunta dal sindaco Cacciotto e dal presidente del Parco di Porto Conte, Emiliano Orrù, «che si sono fatti meritoriamente interpreti di diffuse preoccupazioni nell’opinione pubblica e dell’esigenza di tener conto delle osservazioni critiche emerse».

La richiesta di sospendere il procedimento di VIA è stata avanzata per consentire una valutazione più attenta di tutte le implicazioni conseguenti ai progetti in questione. «Ci si augura che i finanziamenti PNRR concessi a tutela dei fondali marini e della posidonia oceanica possano essere indirizzati ad altri interventi più utili e condivisi con la comunità», chiudono le associazioni. (m.p.)

