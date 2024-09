Stop ai campi-boa in area protetta 

Troppi ormeggi a disposizione dei diportisti nell’Area marina protetta di Capo Caccia-Isola Piana. Le associazioni ambientaliste, in allarme, hanno chiesto uno stop ai nuovi progetti dei campi boe, sollecitando un incontro urgente con il sindaco Raimondo Cacciotto. Italia Nostra Sardegna, Lipu, SardegnAmbiente, Punta Giglio Libera-Ridiamo Vita al Parco, Earth Gardeners, Parco NordOvest Sardegna, Sardenya i Llibertat, hanno inviato una nota al primo cittadino con la richiesta «di un autorevole e tempestivo intervento sull'inquietante progetto di realizzazione di cinque nuovi campi boe (due dei quali con ormeggi per yacht e maxi yacht fino a 40, 70 e 100 metri di lunghezza) che andrebbero ad aggiungersi a quelli già esistenti e a quelli in fase di progettazione proprio nel cuore dell’Area marina protetta di Porto Conte». Si chiamano “zone di ormeggio controllato” e sono operative in tutta la riserva marina. I diportisti lo sanno bene che non si può gettare l'ancora dove capita, ma occorre prenotare e pagare un posto.

«Turismo aggressivo»

«Ce lo richiede con insistenza il Ministero dell'Ambiente – spiegano dal Parco – per evitare che le ancore strappino le praterie di posidonia o rovinino il fondale roccioso». Ma gli ecologisti non sono del tutto d’accordo. «Dietro l’azione apparentemente encomiabile a protezione della posidonia emerge, ancora una volta, uno sconcertante tentativo di accrescere, anziché contenere, la pressione nautica», fanno notare, convinti che maggiore sarà il numero delle boe a disposizione di barche a vela e motoscafi, maggiore sarà il flusso di imbarcazioni in una zona sottoposta a tutela: «Un turismo aggressivo che non è compatibile con i delicati equilibri ambientali della Zona speciale di conservazione della baia di Porto Conte e dell’intera Area marina protetta».Le boe già installate sono diverse e non sono utili solamente ai diportisti, ma anche agli addetti ai lavori, diving, charter e pescaturismo. Ci sono 30 ormeggi galleggianti a Porto Conte, 10 a Capo Galera, 10 a Punta Negra e 18 al Lazzaretto. Complessivamente l’Area marina prevede di installare 170 boe entro il 2025.

<Per la riduzione degli impatti o si fanno i campi boe o si vieta l’ancoraggio>, proseguono dal Parco, <non ci sono alternative>. Di recente l’Azienda speciale Parco di Porto Conte un finanziamento Pnrr di 1,7 milioni di euro proprio per implementare le boe di ormeggio con la finalità di tutelare gli habitat marino costieri.

