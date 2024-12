«Stop ai botti di fine anno», da Animalia appello al sindaco Ladu 

«Stop ai botti di Capodanno: gli animali rischiano la vita». È questo, in sintesi, lo spirito della richiesta che l’associazione Animalia ha trasmesso al sindaco di Tortolì, Marcello Ladu, in vista della notte di San Silvestro. «Oltre agli esseri umani, anche gli animali - spiega la presidente della onlus, Luciana Carta - sono molto spaventati da questi rumori improvvisi e assordanti che determinano non pochi casi di attacchi di panico, dovuti in particolare alla loro soglia uditiva infinitamente più sviluppata e sensibile di quella umana, spingendo i nostri amici a quattro zampe ad azioni istintive come scappare dal luogo dove si trovano per vagare per strada, rischiando di causare anche gravi incidenti automobilistici o ponendo in essere comportamenti autolesionistici dovuti alla paura come strozzarsi con il proprio collare o gettarsi nel vuoto». Non è la prima volta che l’associazione, che sostiene di farsi portavoce di numerosi proprietari di animali, sollecita un’ordinanza di questa portata. «Sarebbe una scelta di grande civiltà e rispetto verso l’ambiente che ci circonda garantendo un Natale a tutela della legalità e della incolumità pubblica». Per Animalia un’alternativa ai botti ci sarebbe: «Illuminiamo il cielo in silenzio con lanterne». (ro. se.)

