Stop agli scavi selvaggi, approvato il nuovo regolamento 

Approvato all’unanimità nell’ultima seduta di Consiglio comunale di Sestu il nuovo regolamento sui lavori pubblici nelle strade, uno strumento per tutelare la città da scavi o tagli eseguiti male. «Da ora in poi sarà sempre obbligatoria una autorizzazione specifica che verrà rilasciata dall’ufficio tecnico con eventuali prescrizioni e obblighi», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Emanuele Meloni, che ha lavorato a lungo al regolamento con gli Uffici tecnici.

Anche di recente molti lavori in città hanno lasciato buchi, fossi, dislivelli o anche danni, come in via Iglesias o via Dante. «Il regolamento ci consentirà di avere sotto controllo ogni intervento ed eseguire i controlli in corso d’esecuzione. Chi esegue i tagli da ora in poi ne sarà di responsabile per diverso tempo e in caso di eventuali cedimenti sarà obbligato al ripristino», continua Meloni. La sindaca Paola Secci continua: «Negli ultimi due anni abbiamo investito una cifra intorno al milione di euro in asfalti. Vogliamo far sì che ogni euro di ciascuno cittadino che paga le tasse sia ben speso e tutelato. Questo regolamento è la soluzione». Anche l’opposizione approva: «Un regolamento che inspiegabilmente Sestu non aveva. Quando un provvedimento risponde alle esigenze della collettività, siamo tutti dalla stessa parte, quella dei cittadini e delle cittadine», è il commento della capogruppo PD Michela Mura.

