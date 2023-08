Stop agli interventi d’urgenza, si spera nei chirurghi stranieri 

Mancano i medici, sono sospesi gli interventi d’urgenza ma il reparto di chirurgia generale dell’ospedale di San Gavino è operativo. Lo rimarca Francesco Ronchi, direttore sanitario della Asl del Medio Campidano: «Le attività della chirurgia del “Nostra Signora di Bonaria” non sono chiuse, si entra in sala e proseguono con regolarità i ricoveri programmati e gli interventi chirurgici minori. Il problema è legato principalmente alla carenza dei medici che nel Medio Campidano incide in modo particolare nell’attività della chirurgia dell’ospedale.In questo momento la chirurgia dispone di quattro medici in servizio, numero insufficiente per formare l’équipe chirurgica in urgenza. Per questo motivo non possono essere espletate le urgenze chirurgiche che, per il tramite di Areus, dovrebbero essere dirottate in altri ospedali. Prosegue invece con regolarità l’attività dei ricoveri programmati o interventi chirurgici minori».

Per risolvere la criticità i medici potrebbero arrivare anche dall’estero: «L’azienda – aggiunge Ronchi – ha fatto e sta facendo il possibile per ripristinare le attività chirurgiche anche in urgenza: abbiamo chiesto l’assunzione di quattro chirurghi, siamo in attesa dell’espletamento delle procedure. In alternativa c’è la possibilità di far arrivare i medici chirurghi dall’estero, come da pronunciamento regionale.bbiamo programmato la selezione per il conferimento dell’incarico di direzione della chirurgia che sarà espletata verosimilmente entro l’anno». (g. pit.)

