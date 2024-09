Stop agli esami in convenzione  

Una sanità sempre più esclusiva. Curarsi diventa ogni giorno più difficile, i tagli economici previsti dalla Regione per gli studi convenzionati aggravano la situazione. E a Nuoro arriva la drastica la decisione dello storico Centro immagini diagnostiche, in via monsignor Melas, diretto da Sebastiano Coinu: «Lo studio radiologico Cid comunica che a partire dal primo ottobre sono sospese le prestazioni in convenzione. Gli esami saranno forniti solo in regime privatistico».

La scelta

La decisione è stata presa a seguito di un’improvvisa e inattesa comunicazione di Ares (l’azienda regionale della salute) che «ha imposto alla struttura una ingiustificata riduzione del budget annuale; il tetto è stato già superato, da qui la necessità di procedere in questo modo – spiega Coinu – Ci scusiamo con tutti i pazienti per il disagio che ciò comporterà ma esula dalle nostre intenzioni; aspettiamo comunicazioni dall'ufficio competente». La riduzione è tale che il tetto del budget è già stato sforato. Un duro colpo per i pazienti già prenotati e per il centro stesso, che conta anche una decina di dipendenti. La riduzione di quest'anno è stata, con tutta probabilità, una delle più gravi tanto da costringere il Cid a sospendere gli esami in convenzione.

Le criticità

Nel Nuorese prosegue la desertificazione sanitaria tra assenza di guardie mediche e medici di base, ospedali come il San Francesco in ginocchio tra reparti ancora chiusi (come Ortopedia chiuso dai primi giorni di marzo) e tentativi di ripresa per cercare di rendere più "attrattiva" la struttura ospedaliera per nuovi medici e specializzandi. Ma a Nuoro e in Provincia si soffre ancora dell'assenza di personale, tanto da portare i parenti dei pazienti ad aiutare gli operatori nell'assistenza dei ricoverati, l'ultimo caso nel reparto di Geriatria del San Francesco. Per chi abita nelle aree interne è vietato ammalarsi, i pazienti si indebitano per curarsi in Sardegna e fuori. Con la beffa che per andare oltre i confini isolani l'ostacolo maggiore si incontra tra trasporti aerei e via mare. Il gruppo Svs viaggi per la salute ha di recente ribadito l'importanza di «bandi per la continuità territoriale con specifiche garanzie per chi viaggia per motivi di salute anche perché - precisano da Svs - i problemi sono molteplici, dai maggiori esborsi alla mancanza dei posti garantiti per chi viaggia per questioni sanitarie, nonché i servizi di assistenza a bordo». Un blocco, nel Nuorese e nei confini dell'Isola, che costringe i pazienti a chiedere prestiti, andare dai privati o nel peggiore e più frequente dei casi a rinviare e rinunciare alle cure.

