Stop agli assalti: a Tavolara spiaggia “blindata” 

Sicurezza della balneazione e tutela dell’ambiente, a Tavolara si “blinda” la suggestiva spiaggia di Spalmatore di terra. I cavi tarozzati, per la prima prima volta nell’Isola, sono stati installati pochi giorni fa, calibrando le distanze al fine di non danneggiare il prato di posidonia. Contribuiranno ad arginare spiacevoli invasioni di turisti e residenti, non ultima la recente incursione di potenti moto d’acqua, vietate nella totalità dello specchio acqueo. Quinta in Italia per dimensioni, con i suoi 15.000 ettari di mare, l’Area Marina protetta di Tavolara-Punta Coda Cavallo è come un immenso laboratorio scientifico a cielo aperto, scrigno di storia e biodiversità.

La sicurezza in mare

«L’episodio - spiega Massimo Canu, neo-presidente del Consorzio di gestione formato dai Comuni di Olbia, San Teodoro e Loiri- Porto San Paolo - ha anche posto in evidenza il fatto che, laddove non siano state assegnate delle concessioni demaniali, le quali prevedono l'obbligatorietà di porre in sicurezza lo specchio di mare relativo alla concessione mediante l'installazione di cavi tarozzati, può crearsi un vulnus». Per tale motivo, l’Amp, di concerto con la Capitaneria di Porto, si è immediatamente attivata. «Ad eccezione della spiaggia "La Cinta", in cui la delimitazione è più limitata in ragione della propria dimensione, l’uso di cavi tarozzati per la delimitazione avviene già in tutte le altre spiagge dell’Area Marina. A fronte dell’accaduto – prosegue Canu - l’esperienza a Tavolara proseguirà, e pur non avendo competenza diretta sulla sicurezza in mare, è stato avviato un percorso interno per richiamare l’attenzione dei concessionari affinché questi possano fare altrettanto con la loro utenza».

La ripartenza

Dopo la riattualizzazione dello statuto – che ha introdotto la figura del vicepresidente, il principio di rotazione delle cariche e il limite di mandato, fissato in 365 giorni - a metà luglio l’elezione unanime del nuovo Presidente, rappresentante del Sindaco di Olbia, lo psicologo e psicoterapeuta Massimo Canu. «Dopo avere sanato gli aspetti economici riguardanti le pregresse annualità e definito il piano finanziario dell’anno in corso, stiamo ridando vita all’Amp che in Italia è la seconda per estensione costiera e quinta per superficie acquea – spiega il neo presidente - è stato avviato un diretto rapporto con i rappresentanti politici del Ministero dell’Ambiente e si è consolidato il rapporto con la parte amministrativa, la quale renderà possibile, a brevissimo, la sottoscrizione della convenzione per la gestione dell’AMP per ulteriori nove anni».

I progetti

Ogni giorno sbarcano a Tavolara circa 800 persone. «Abbiamo consentito – prosegue Canu - che possano usufruire dell’assistenza, supporto e conoscenza forniti dall’infopoint dell’Amp, così come dei viaggi formativi lungo i luoghi più suggestivi o di vere e proprie immersioni cognitive ed emotive nei contesti naturalistici offerti alle diverse scolaresch, facendo comprendere e apprezzare l’importanza della tutela della biodiversità». Tra i progetti la miglioria e l’integrazione delle recinzioni in legno delle aree oggetto di maggiore tutela, il potenziamento della cartellonistica informativa e il recupero differenziato dei rifiuti. «Ci stiamo attivando affinché i nostri piani vadano verso un’azione ancora più solida e brillante dell’Area Marina Protetta - conclude Canu - Al di là dei doveri istituzionali, però, credo sia fondamentale avere chiarezza su un fatto: il rispetto e la tutela dell’ambiente sono un nostro bisogno».

RIPRODUZIONE RISERVATA