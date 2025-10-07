VaiOnline
Carbonia.
08 ottobre 2025 alle 00:33

Stop agli allagamenti in via Dalmazia 

Via ai lavori per risolvere un problema che crea disagi da 40 anni 

Niente più allagamenti davanti ai palazzi popolari di Area invia Dalmazia Nord. Questo è l’obiettivo dei lavori avviati dal Comune di Carbonia da qualche giorno.

I disagi

Si tratta di un problema di cui si attendeva la risoluzione da quaranta anni, segnalato infatti dai residenti sin dall’agosto del 1986, anno in cui vennero assegnate le prime abitazioni. L’acqua che arriva dalle colline, ad ogni pioggia, si è sempre depositata nel piazzale creando grossi problemi: residenti costretti a parcheggiare le auto in parcheggi di fortuna, accesso impossibile alle palazzine con l’acqua che allagava i pianerottoli d’ingresso per poi finire nelle trombe degli ascensori rendendoli inutilizzabili. «Finalmente potremo rimuovere i sacchi di sabbia pronti ad essere posizionati davanti ai portoni in caso di pioggia - dice Giuliano Pisu, residente nel rione. Finalmente si sono decisi a mettere mano a questo problema di cui nei giorni scorsi si è interessato anche il direttore regionale di Area e si è impegnato a segnalare questo problema dopo un sopralluogo nel rione. Oltre a questi lavori, bisogna intervenire anche a monte». Si chiede anche che venga sistemato totalmente anche il piazzale con un nuovo manto di asfalto, compresa la discesa di accesso al piazzale. «Siamo contenti per questo intervento - dice Ivan Murgia, altro residente del quartiere – sarà utile se si effettuerà anche il ripristino di due grossi canali che negli anni sono stati eliminati. Solo così si riuscirà veramente a porre fine al problema dell’allagamento del piazzale. Andrebbe anche ripristinato un tratto di canale di scolo che scorre sotto la strada principale di accesso al rione».

Il Comune

I lavori, fa sapere l’assessore comunale alle Manutenzioni Giuseppe Casti, «sono stati possibili grazie a dei fondi comunali e della protezione civile della Regione. Mirano a ristabilire la corretta regimazione delle acque meteoriche. Si è deciso di installare un numero maggiore di pozzetti con dimensioni maggiori rispetto ai precedenti abbinati ad un tubo di scolo più grosso. Lavori che dovrebbero risolvere il problema. Vedremo con le prime piogge se saranno sufficienti o se ci saranno da programmare ulteriori interventi. (f. m.)

