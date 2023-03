«Stop agli aerei militari sulle case» 

Posizione condivisa dal sindaco di San Sperate, Fabrizio Madeddu: «È un argomento delicato, le persone fanno delle domande a noi amministratori. Questi ultimi giorni abbiamo visto e sentito tanti aerei nei nostri cieli. Sosteniamo la nuova scuola di volo, soprattutto in vista di un ritorno economico che, si spera, per i cittadini sarà importante. In effetti, però, ci piacerebbe sapere di più: quanto verrà sfruttato il territorio con le esercitazioni? Sentiremo gli aerei ogni giorno o solo alcune volte? Quale sarà l'esposizione dei nostri territori quando la scuola di volo opererà a pieno regime? Molti residenti lamentano che i rumori a volte costringono chi lavora da casa in videoconferenza a interrompere. Per tranquillizzare le persone dobbiamo capire. Serve un po' più di coinvolgimento con la base».

«Non vogliamo essere la prossima Guidonia». Questo il messaggio comparso nella stazione di Villasor. Un atto vandalico, ma anche un pensiero che ha sfiorato tanti cittadini dei comuni vicini alla base militare dell'Aeronautica di Decimomannu. Negli ultimi giorni sono tanti gli aerei che, dai centri abitati, si vedono nei cieli, tra manovre a due e quelle che (ai profani) possono sembrare acrobazie. Dopo lo schianto dei due jet a Guidonia e la morte dei piloti, però, i residenti di Decimomannu, Villasor, San Sperate e Decimoputzu hanno dei dubbi, come gli stessi amministratori (chi più, chi meno) sulla sicurezza e anche sull'inquinamento acustico. per non parlare degli attuali (scarsi) ritorni lavorativi. E ora vengono a galla.

Villasor

Il sindaco sorrese Massimo Pinna condanna le scritte sui muri ma ammette: «A Guidonia è successo un incidente epocale, gravissimo che dovrebbe portare chi di dovere a organizzare gli eventuali studi e prendere precauzioni. Gli aerei dovrebbero stare il più lontano dal paese e non sorvolare il centro abitato. Purtroppo però, la base, che è per l'ottanta percento nel nostro territorio, dista dal centro due chilometri. Anche l'inquinamento acustico è un problema. Si valuti un restringimento dello spazio di manovra che coinvolge oggi il paese».

San Sperate

Posizione condivisa dal sindaco di San Sperate, Fabrizio Madeddu: «È un argomento delicato, le persone fanno delle domande a noi amministratori. Questi ultimi giorni abbiamo visto e sentito tanti aerei nei nostri cieli. Sosteniamo la nuova scuola di volo, soprattutto in vista di un ritorno economico che, si spera, per i cittadini sarà importante. In effetti, però, ci piacerebbe sapere di più: quanto verrà sfruttato il territorio con le esercitazioni? Sentiremo gli aerei ogni giorno o solo alcune volte? Quale sarà l'esposizione dei nostri territori quando la scuola di volo opererà a pieno regime? Molti residenti lamentano che i rumori a volte costringono chi lavora da casa in videoconferenza a interrompere. Per tranquillizzare le persone dobbiamo capire. Serve un po' più di coinvolgimento con la base».

Decimomannu

La sindaca di Decimomannu, Anna Paola Marongiu, aggiunge: «Confido nel rispetto reciproco tra i cittadini e i militari. È una convivenza che dura dal '46. In caso di disturbo si può intervenire, anche se Decimomannu ha uno spazio aereo vasto. La Difesa garantisca rispetto e sicurezza, in questo senso, come noi facciamo. Poi certi incidenti sono imprevedibili».

Chiude Antonino Munzittu, sindaco di Decimoputzu: «Paura in paese? Poca, ma il disturbo c'è, non giriamoci attorno. Noi ci passiamo sopra, ma deve esserci un ritorno occupazionale per gli abitanti, e deve essere importante. Su questo non transigo».

