«Stop aggressioni, con gli arbitri parli solo il capitano» 

Il documento si chiama “Solo il capitano può avvicinarsi all’arbitro” e contiene le regole del bon ton in campo per un calcio più educato. Sono le linee guida emanate da “International Football Association Board” e Fifa per «migliorare la collaborazione tra capitani e arbitri» e «il comportamento dei giocatori». In altre parole, per eliminare la malsana abitudine di circondare, intimidire e anche aggredire i direttori di gara dopo il fischio di un fallo o una rete annullata: una «evidente mancanza di rispetto», è scritto nel documento, «a danno dell’immagine del gioco». Viceversa, «una collaborazione più forte può aiutare a instillare equità e rispetto reciproco».

Già lo scorso marzo l’Ifab aveva deciso di sperimentare il principio “solo il capitano”, cioè consentire al solo titolare della fascia in campo di parlare con l’arbitro in determinate situazioni, limitando l’iniziativa alle competizioni che non coinvolgono squadre dei primi due livelli nazionali. Ifab e Fifa hanno ritenuto che la sua introduzione sia stata un successo durante Euro 2024 avendo «migliorato l’equità e il rispetto nel calcio» e «consentito e incoraggiato una linea aperta di dialogo tra l’arbitro e le squadre».

Così ora le linee guida sono state allargate alle competizioni di alto livello. Quindi: premesso comunque che «le normali interazioni tra giocatori e arbitro sono consentite», si specifica che «qualsiasi giocatore, incluso il capitano, che mostri dissenso con parole o azioni verrà ammonito». Per evitare accerchiamenti minacciosi «un solo giocatore per squadra - solitamente il capitano - può avvicinarsi all’arbitro e, nel farlo, deve sempre interagire in modo rispettoso»; i capitani inoltre «hanno il compito di aiutare ad allontanare i propri compagni»; chi si avvicina senza essere autorizzato può essere ammonito; l’interazione di qualsiasi giocatore diverso dal capitano è consentita a discrezione dell’arbitro. È prevista anche l’ipotesi che il capitano sia il portiere: in questo caso all’arbitro deve essere comunicato, al più tardi al momento del lancio della monetina prima del calcio d’inizio, quale giocatore è incaricato di avvicinarlo al suo posto. E solo uno dei due, non entrambi, potrà farlo.

RIPRODUZIONE RISERVATA