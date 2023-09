«Stop a un rimpasto infinito in Giunta» 

In molti si aspettavano che, al rientro dalle vacanze d’agosto, la politica cittadina risolvesse in tempi celeri le questioni lasciate aperte, in particolare la nomina del nuovo assessore. Invece dopo 48 giorni dalle dimissioni di Piero Porcu, rappresentante della lista “Uniti per rinascere”, dall’incarico di responsabile dell’Urbanistica e delle Politiche della casa, quella poltrona rimane vuota. E a vuoto vanno le richieste dei cittadini che proprio su tematiche legate a quelle deleghe hanno presentate in Comune innumerevoli richieste.

La protesta

Anche la minoranza ha perso la pazienza e chiede di conoscere non solo il nome del nuovo assessore, ma soprattutto i motivi di questo immobilismo. Daniela Garau, quasi due anni fa candidata alla carica di sindaco con una coalizione di centrodestra, un’idea la ha: «Questa scelta, o meglio questa “non scelta”, denota il totale disinteresse per i problemi della città, in un settore in cui giacciono inevase migliaia di pratiche edilizie e tantissimi problemi irrisolti legati alle abitazioni. Si evidenzia sempre di più il contrasto all’interno di questa ambigua maggioranza». Anche l’altro candidato alla carica di sindaco, Luca Pizzuto, nel 2021 a capo di una coalizione di partiti di sinistra e del M5S, ha una sua opinione: «Stiamo pensando di proporre a Netflix di realizzare una serie tv sull’esperienza di governo di Carbonia dal titolo “Il rimpasto infinito”.

Pizzuto va ancora più a fondo: «Siamo in attesa che venga nominato l’assessore e se ci saranno altri movimenti nella Giunta, considerate le dichiarazioni e i non detto che trapelano in questi giorni. Vogliamo capire cioè se questa maggioranza ha la capacità di governare o meno. Certo sarebbe bello che le decisioni venissero prese a Carbonia e non a Cagliari». L’allusione è che, con le elezioni regionali alle porte, i fattori che determineranno le nuove scelte potranno essere diversi.

I nomi

Ad oggi l’unico nome a rimanere sul tavolo per sostituire Piero Porcu pare sia quello dell’ex sindaco Giuseppe Casti, ma nessuno vuole sbilanciarsi e il tutto rimane fermo al palo. Il sindaco Pietro Morittu, alla richiesta sui tempi, rilascia una dichiarazione che si presta a diverse interpretazioni: «In questo periodo la delega era nelle mie mani e le attività sono state portate avanti con approvazione di atti politicamente rilevanti. Saranno le prossime settimane a indicare i percorsi della Giunta, considerando che il faro resta sempre il progetto politico e la sua eventuale revisione».

