Stop a tv e frigo, caos all’ecocentro 

Viaggi a vuoto e lunghe file. Dal 22 luglio l’ecocentro di via San Paolo lavora a scartamento ridotto e tutto il conferimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche come lavatrici, frigoriferi, freezer, televisori, arredi, oggetti in plastica si riversa nella struttura comunale di Sant’Elia. I disagi non sono pochi. Anche ieri decine di cagliaritani si sono presentati in via San Paolo e sono stati costretti al dietro front. A Sant’Elia, invece, le attese sfioravano l’ora.

Erbacce e transenne

In via San Paolo, oltre la foresta di erbacce, alla fine del rettilineo che porta all’ingresso spuntano le transenne. Il check point aliga, che vieta l’ingresso alle auto, è presidiato dai dipendenti della Devizia in uniforme arancione. «Riceviamo solo piccole quantità di rifiuti che può sistemare nei mastelli dell’isola ecologica. In alternativa può andare a Sant’Elia, all’isola ecologica mobile di via Pisano o chiedere l’intervento del Servizio comunale di ritiro di materiali ingombranti a domicilio». Cortesi ma implacabili. Qualche automobilista accenna a una richiesta di chiarimenti, colorita da un’imprecazione, che però non arriva. «Non sapiamo niente, parli con il nostro responsabile», è il preludio alla marcia indietro effettuata anche ieri dal decine di conducenti. Così ogni giorno da oltre una settimana. Scopriremo che la “novità” durerà per un bel po’ di tempo.

L’assalto

Come un fiume che cambia direzione, i cagliaritani si sono riversati nell’ecocentro di Sant’Elia. Per Giorgio Corso ieri i tentativi di conferire olio usato, plastica o carta sono stati due. «Sono venuto la prima volta verso le 8,30 ma c’era già una fila lunga. Sono tornato alle 10,45 e spero di poter concludere l’operazione in un’ora». Anche Fabrizio Zanda, in compagnia del suo cane, è diligentemente incolonnato all’ingresso della struttura comunale. Prima di lui circa 15 auto. «Sono in fila da mezz’ora per buttare il parabrezza dello scooter. Speriamo bene». Un’esperienza già vissuta tempo fa: «La stessa di quando hanno eseguito i lavori qui a Sant’Elia».

Nessuna chiusura

«Prima di tutto è bene chiarire che l’ecocentro di via San Paolo non è chiuso», precisa Gianbattista Marotto, dirigente comunale responsabile dell’Igiene del suolo. «Semplicemente, siamo stati costretti a limitare la sua attività al ritiro di rifiuti di piccole dimensioni escludendo apparecchiature elettriche ed elettroniche come lavatrici, frigoriferi, freezer, televisori, arredi. All’ingresso sono a disposizione mastelli per conferimenti modesti e, attraverso un percorso obbligato, è possibile depositare sotto la tettoia interna piccoli rifiuti elettrici». Perché all’ecocentro di via San Paolo l’attività è ridotta? «Nella stazione di travaso della piana di San Lorenzo, dove un tempo c’era l’inceneritore, sono in corso lavori per l’adeguamento. In pratica tutti i camion che prima scaricavano a San Lorenzo i rifiuti che poi dovevano essere trasportati al Tecnocasic, ora confluiscono nella struttura di via San Paolo. Ecco perché l’ingresso è riservato ai mezzi della Devizia».

I disagi dureranno a lungo? «Per il momento, ci risulta che l’impianto di Sant’Elia regga bene l’aumento del flusso. Per quanto riguarda San Paolo, tornerà alla normalità quando saranno conclusi i lavori del nuovo ecocentro a San Lorenzo». Tempi? «Calcoliamo che l’opera sarà terminata entro gennaio dell’anno prossimo».

