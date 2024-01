«Stop a nuovi terminal per il gas» 

Washington. Con la campagna elettorale entrata nel vivo e i successi di Donald Trump alle primarie dei repubblicani, Joe Biden annuncia una mossa audace: uno stop alla costruzione di nuovi terminal per l’esportazione di gas naturale liquefatto. Una misura volta a conquistare il voto dei giovani e della sua base più liberal in vista della sempre più probabile sfida con il tycoon che, al contrario, ha bollato il cambiamento climatico come una “bufala” e ha minacciato di ribaltare l’agenda del presidente sull’ambiente una volta tornato alla Casa Bianca. «La crisi climatica è la minaccia esistenziale del nostro tempo», ha ammonito Biden accusando i trumpiani di trascinare «il popolo americano verso un futuro pericoloso».

Con una media di 328 milioni di metri cubi al giorno, gli Stati Uniti sono il principale esportatore mondiale di gas naturale liquefatto e, al momento, hanno sette terminali in funzione. In base al piano dell'amministrazione dem, le nuove richieste di export sarebbero sottoposte a revisione e 17 strutture sarebbero bloccate. Secondo gli esperti, il gas naturale liquefatto spedito da quelle strutture produrrebbe più emissioni di serra rispetto a tutta l’Ue. Biden ha rivendicato di aver varato la «più ambiziosa agenda sull’ambiente» degli Usa.

RIPRODUZIONE RISERVATA