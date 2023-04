Stop a “Non è l’Arena”, Giletti torna in Rai? 

Stop a sorpresa a Non è l'Arena . La 7 ha deciso di sospendere il programma di Massimo Giletti, la domenica sera. La prossima puntata non andrà quindi in onda, anche se il conduttore, che ha un contratto in scadenza a giugno, resterà a disposizione della rete. L'emittente e il giornalista non hanno voluto spiegare i motivi della rottura, che - secondo le indiscrezioni - sarebbero riconducibili al suo possibile ritorno in Rai. «Ognuno ha la sua versione, tutto si chiarirà al momento giusto», dice Giletti, spendendo un pensiero per «i 35 che lavorano con me e si ritrovano ora sbattuti fuori dopo 6 anni».

Nel corso della giornata si sono rincorse voci su una perquisizione delle forze dell'ordine nella sua abitazione, legata alle rivelazioni su Matteo Messina Denaro fatte da Salvatore Baiardo alla trasmissione. «È tutto falso - sottolinea il conduttore – nessuna notifica delle forze dell’ordine, nulla di nulla». La decisione di ospitare Baiardo e le tesi portate avanti in trasmissione sulla cattura del boss, pur avendo creato qualche malumore fuori e dentro l'azienda, non sarebbero alla base della sospensione. Pare che il rapporto con il patron dell'emittente Urbano Cairo si fosse incrinato a seguito dei contatti avuti dal conduttore per lasciare l'azienda e fosse comunque destinato a concludersi a fine stagione.

