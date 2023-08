Stop a Goran Bregovic 

Il musicista Goran Bregovic, protagonista assoluto della scena balcanica, è stato fermato all'aeroporto di Chisinau e a lui e alla sua band è stato impedito di entrare in Moldavia, dove dovevano esibirsi in occasione del Gustar music festival. La notizia è stata diffusa con un messaggio su Facebook: “Cari amici moldavi! Mi scuso profondamente per non aver potuto esibirmi. All'aeroporto di Chisinau non ci hanno permesso di entrare in Moldavia senza alcuna spiegazione ufficiale”, ha dichiarato Bregovic,