«Stop a eventi e mostre, in chiesa si prega» 

Domandare è lecito: «Chi è il sacerdote che ha sbagliato?». L’arcivescovo Roberto Carboni ride e cortesemente risponde: «Ma nessuno, ci mancherebbe. Se qualcuno lo ha fatto, sono sicuro che era in buona fede. Meglio però ricordare le regole da rispettare».Padre Carboni, dal 2019 arcivescovo di Oristano e dal 2016 guida spirituale di quella di Ales-Terralba, pochi giorni fa ha inviato ai presbiteri una lettera per ricordare appunto le norme da seguire all’interno delle chiese.

Il motivo

«Poco tempo fa - spiega monsignor Carboni - mi è stato segnalato che in una cappella di una chiesa, in occasione di un evento culturale, sono stati esposti alcuni oggetti. Questo non va bene, anche alla luce dei tanti spazi presenti attorno alle chiese, basti pensare alle sedi dove i ragazzi frequentano l’oratorio. Alla fine ho deciso di inviare questo documento anche in risposta a tutti i sacerdoti che mi chiedono cosa è possibile fare, e cosa no, in occasione delle feste paesane».

Il documento

Nella lettera l’arcivescovo sottolinea che «In alcune parrocchie della nostra diocesi si assiste sempre più frequentemente, durante le feste popolari o eventi di folklore, all’utilizzo di locali e anche di chiese per scopi che sono del tutto estranei al culto, per giunta senza alcuna autorizzazione. Onde evitare abusi, e al solo scopo di preservare la sacralità dei luoghi di culto, desidero richiamare tutti i parroci all'osservanza di quanto stabilito dal sinodo Arborense». E cioè che le chiese sono destinate «all’esercizio e promozione del culto, della pietà e della religione. E altri usi non ne garantiscono il dovuto rispetto, la buona conservazione e il pubblico godimento». Da qui la volontà di mettere a disposizione altri locali per mostre, eventi culturali o folkloristici «salvaguardando gli spazi liturgici per aiutare i fedeli nella crescita della fede».

La richiesta

Ma non solo, padre Carboni chiede più attenzione anche ai concerti che si svolgono all’interno delle chiese: «Occorre sempre l’autorizzazione presentando per tempo la domanda con allegato l’elenco dei brani da eseguire. Non sono ammessi canti corali contrari alla fede e alla decenza».

