Stop a diesel e benzina, l’Ue ci ripensa 

Un nuovo D-Day per l'industria automobilistica europea. Dopo la flessibilità concessa in primavera sulle multe, la Commissione europea si prepara a svelare l'atteso pacchetto di sostegno per l'automotive con una marcia indietro sullo stop alla vendita di motori a combustione interna, come diesel e benzina, previsto finora per il 2035. Una mossa firmata Ursula von der Leyen che si preannuncia come il più grande cambio di rotta sul Green deal.

Attesa

Gli ultimi dettagli saranno definiti nelle ultime ore dei negoziati frenetici. Cuore dell'iniziativa sarà però l'attesa revisione del regolamento sui target CO2 dei nuovi veicoli, che entro il decennio prevede lo stop alla vendita di motori termici attraverso un percorso in più tappe. L'obiettivo del 2035 verrà ammorbidito consentendo alle case di continuare a produrre un numero limitato di auto con motori a combustione, fino al 10% dei livelli di emissione complessive a livello di flotta.

Nei fatti, Bruxelles riduce così la portata del taglio delle emissioni di CO2 da realizzare entro dieci anni: dal 100% si scende al 90%, lasciando spazio sul mercato anche ad altre tecnologie: ibride plug-in e range extender, così come biocarburanti ed e-fuel, fortemente sostenuti da Italia e Germania. Tra i requisiti allo studio l'uso di acciaio verde nella produzione dei veicoli.

Soluzione

La retromarcia di von der Leyen era stata anticipata la scorsa settimana dal leader del Ppe Manfred Weber, che aveva parlato di un'intesa con la leader tedesca affinché «tutte le tecnologie restino sul mercato». Una svolta frutto anche delle forti pressioni delle industrie - le ammiraglie tedesche su tutte - e da una maggioranza di governi europei da mesi sulle barricate per target giudicati irrealistici. Insieme, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, la premier Giorgia Meloni e i leader di Polonia, Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca e Bulgaria hanno infatti chiesto a più riprese a Bruxelles un definitivo cambio di rotta sulla transizione, per superare «una volta per tutte il dogmatismo ideologico» alla base del Green deal. A guidare invece il fronte dell'elettrico è stata la Spagna - accompagnata anche da Parigi seppur con sfumature meno nette -, impegnata a difendere l'impianto normativo originario.

RIPRODUZIONE RISERVATA