Stop a camion e bus sul ponte 

Il ponte di via Villacidro sul Flumini Mannu presenta segni di cedimento e per questo motivo il Comune di San Gavino, con un’ordinanza firmata dal capo della polizia municipale Massimiliano Orrù, vieta la circolazione ai camion con un carico superiore alle tre tonnellate e mezzo e agli autobus. Così ora non mancheranno i disagi per i tanti trasportatori diretti verso il centro del paese o che, una volta attraversato il ponte, si dirigevano verso Villacidro. Tutto questo quando da anni l’amministrazione comunale ha ricevuto un finanziamento regionale di tre milioni e 200mila euro per i lavori nel ponte, messo a dura prova anche dalla terribile alluvione del 2013, che mise sott’acqua la zona artigianale.

Le polemiche

A pochi mesi dalle elezioni comunali che segneranno la fine del mandato del sindaco Carlo Tomasi, non mancano le polemiche. Per i consiglieri del gruppo misto Stefano Altea e Nicola Orrù ci saranno tantissimi disagi: «I mancati lavori sui due ponti e il canale (via Villacidro e via Po) determinano il permanere dell'elevato rischio idrogeologico nelle aree del paese degli insediamenti produttivi. Purtroppo, abbiamo visto negli anni diverse attività che hanno investito fuori San Gavino a causa di questo problema che ha bloccato lo sviluppo economico degli artigiani e piccole imprese locali. Nel prossimo futuro sarà indispensabile affrontare e risolvere efficacemente tali problematiche».

Il sindaco

Il sindaco Carlo Tomasi getta acqua sul fuoco e parla di disagio temporaneo: «Dopo recenti e periodici controlli condotti dagli uffici comunali, è stato riscontrato un leggero deterioramento dell'infrastruttura del ponte situato sulla via Villacidro. Al fine di prevenire potenziali disagi futuri e garantire la sicurezza dei cittadini, si è deciso di limitare il traffico sul ponte mediante il ridimensionamento dei carichi e la diminuzione della velocità massima consentita a 30 chilometri all’ora. Tali misure sono state adottate per prevenire ulteriori danni al ponte. Inoltre interventi di manutenzione urgente sono in corso di pianificazione e programmazione, cosi come la valutazione di sicurezza statica del ponte, al fine di ripristinare celermente le normali condizioni di percorrenza del ponte. Ci scusiamo per eventuali disagi causati dalla limitazione del traffico, ma la sicurezza pubblica è una priorità assoluta: con poche migliaia di euro sarà ripristinato il traffico regolare». L’amministrazione comunale ha ricevuto dalla Regione ulteriori finanziamenti che metteranno fine al problema della sicurezza dei ponti di via Villacidro e via Po: «A seguito di maggiori studi e, supportati da numerosa attività istruttoria degli uffici, la Regione – aggiunge Carlo Tomasi - ha incrementato il finanziamento già concesso arrivando a un totale di 9 milioni 674mila e 748 euro. Il ponte di via Villacidro, non conforme alla normativa vigente in materia di rischio idraulico, dovrà essere completamente demolito e ricostruito».

