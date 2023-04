Stoltenberg da Zelensky: «Il posto dell’Ucraina è nell’Alleanza atlantica» 

KIEV. Jens Stoltenberg mette piede in Ucraina per una visita storica, la prima del segretario generale della Nato da quando è iniziata l’invasione russa, un blitz che alla vigilia dell’incontro di Ramstein lancia un chiaro messaggio a Mosca: l’Alleanza atlantica dà il suo pieno sostegno all’Ucraina, mentre si attende la controffensiva a est. Stoltenberg ha incontrato Volodymyr Zelensky al quale ha ribadito che «il posto dell’Ucraina è nella famiglia euro-atlantica» e «nel tempo, il nostro sostegno contribuirà a renderlo possibile». E Zelensky ha detto che «è tempo» per il suo Paese di entrare nella Nato e ha ringraziato per l’invito a partecipare al vertice dell’Alleanza a Vilnius a luglio, quando Stoltenberg si aspetta che gli alleati «decidano di rafforzare ulteriormente il pacchetto per l’Ucraina con un sostegno ancora maggiore».

Intanto, in attesa del gruppo di contatto a Ramstein, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba sbotta: «L’incapacità dell’Unione europea di attuare la sua decisione sull’approvvigionamento congiunto di munizioni per l’Ucraina è frustrante». Per Kiev «il costo dell’inazione si misura in vite umane». Ma intanto, arriva l’annuncio della Danimarca che insieme ai Paesi Bassi doneranno 14 carri armati Leopard 2 a Kiev. Potrebbero arrivare in Ucraina all’inizio del 2024.

«La Cina deluse Wagner»

La partita delle armi è convulsa su entrambi i fronti: secondo i documenti del Pentagono citati dal Financial Times, all’inizio dell’anno il gruppo dei mercenari russi Wagner aveva chiesto alla Cina «munizioni ed apparecchiature» da utilizzare nella guerra, senza però avere successo. Pechino infatti «non ha inviato» alla Wagner «nessuna arma, neanche per effettuare test». E insieme a quelle convenzionali, si ragiona sulle armi economiche: gli Usa e alcuni degli alleati chiave dell’Ucraina starebbero infatti valutando un divieto quasi totale delle esportazioni alla Russia, secondo indiscrezioni di Bloomberg. Un’idea che sarebbe discussa in vista del G7 in Giappone a maggio.

