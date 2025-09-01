Stochino protesta ma il Pd tira dritto 

Decidono i sindaci oppure gli iscritti? Il Pd nel limbo giudiziario si divide sulle scelte per la Provincia. Ieri i sindaci si sono riuniti per cercare la quadra, che dovrebbe corrispondere al duetto Alessio Seoni-Carlo Lai. C’è chi dalla riunione è rimasto fuori ma insiste. «Il Pd deve convocare gli iscritti, a decidere sulla Provincia deve essere il partito vero – dice Matteo Stochino – quello dei militanti, non certo una segreteria abusiva». All'indomani dell’ordinanza del giudice che congela il partito in attesa di una decisione del giudice, Stochino rilancia. Netta la sua contrarietà a una lista unica. «Il Pd e i partiti del campo largo di possono e debbono esprimere una posizione chiara e comune, che distingua senza ambiguità la nostra area politica dalla destra. Destra e sinistra hanno valori e obiettivi diversi, lo vediamo su sanità, istruzione, trasporti, guerra e pace: come potrebbero amministrare insieme un ente politico come la Provincia? La Provincia non può ridursi a replica delle unioni dei comuni o a un patto di spartizione territoriale». La distanza dal segretario eletto Ivan Puddu è abissale. «A luglio abbiamo scelto scelta di non condurre trattative come organi di partito, ma delegare ai sindaci, proprio per la particolare elezione di secondo livello, la responsabilità di portare avanti l’idea che abbiamo lanciato da aprile di una lista unitaria di responsabilità territoriale». L’idea parte dal prendere atto della composizione civica della maggior parte delle amministrazioni comunali.

«Ci è sembrato sensato e utile per il territorio non dividere sotto i simboli di partito ma unire unicamente per l’Ogliastra. Quindi il ruolo del partito si è concluso con l’aver dato ai sindaci piena agibilità politica». (si. l.)

