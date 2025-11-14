VaiOnline
Svezia.
Stoccolma, un autobus contro una pensilina: tre morti, autista fermato 

Stoccolma . Grande paura nel centro di Stoccolma, dove un autobus di linea a due piani si è schiantato contro una pensilina, uccidendo tre persone e ferendone diverse altre, almeno due in modo grave. Il conducente del mezzo è stato fermato, ma la polizia ritiene si sia trattato di un incidente, con qualcuno che ipotizza la possibilità di un malore di chi era al guida del bus, in quel momento senza passeggeri. Ma lo choc ha sconvolto una città che più di otto anni fa era stata teatro di un attacco micidiale. Era aprile del 2017, un camion, guidato da un richiedente asilo uzbeko a cui era stata rifiutata la domanda, travolse la folla in una delle vie dello shopping del centro, uccidendo cinque persone.

L’uomo confessò di avere agito per vendicare i bombardamenti contro l’Isis e raccontò di aver pianificato l’attacco, con ordini diretti ricevuti da membri del gruppo jihadista in Siria. Nonostante la paura lo scenario di quanto accaduto sembrerebbe invece solo una tragica casualità. Erano le 15,23 sul viale Valhallavägen, quando l’autista avrebbe perso il controllo e l'autobus multiplo è finito contro una fermata con persone in attesa. Un’ipotesi al vaglio è che l’autista sia stato colto da un malore. Diversi media locali riportano i racconti delle scene di terrore vissute dai molti testimoni presenti in quel momento nel luogo dello scontro, avvenuto nei pressi della stazione metro Tekniska högskolan. «Ho visto l’autobus che travolgeva tutta la pensilina fino agli alberi. Continuava e continuava», ha raccontato al Dagens Nyether un testimone.

