Stoccarda, sfida Berrettini-Musetti 

Derby azzurro Berrettini-Musetti in semifinale sull'erba di Stoccarda. Il tennista toscano affrontava ai quarti il kazako Alexander Bublik che si è ritirato a inizio del terzo set dopo aver vinto il primo 6-4 e perso il secondo 6-1 sotto 1-0 anche a inizio terzo set.

Mentre Matteo Berrettini ha battuto in due set l'australiano James Duckworth con il punteggio di 6-4 7-5. L’erba sembra aver fatto riscoprire al tennista romano il gusto della lotta e del successo. Nell’altra semifinale, l’americano Nakashima (70 Atp) sfida l’inglese Jack Draper (40 Atp).

Alle Olimpiadi

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti in singolare e doppio maschile. Saranno loro le punte di diamante dell'Italtennis ai Giochi di Parigi. Con l'iscrizione presentata ieri, si è definita la squadra azzurra. In tutto 10 tra giocatori e giocatrici: Matteo Arnaldi e Luciano Darderi solo in singolare; Andrea Vavassori e Simone Bolelli solo in doppio; Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti in singolare e doppio femminile; Sara Errani solo in doppio. In tutto l'Italia avrà quindi quattro giocatori nel tabellone del singolare maschile, tre azzurre nel singolare femminile, due coppie nel doppio maschile e due nel doppio femminile.

Da questo elenco, le coppie di doppio saranno Bolelli/Vavassori, Sinner/Musetti, Errani/Paolini e Cocciaretto/Bronzetti. Sinner, primo italiano numero 1 del mondo, e primo campione Slam azzurro in singolare maschile dal 1976, parteciperà alla sua prima Olimpiade. All'esordio anche Arnaldi (34 del mondo ma fuori dai primi 900 alla chiusura delle iscrizioni per i Giochi di Tokyo) e per il neo Top 50 Luciano Darderi. Sarà invece una seconda esperienza per Musetti che a Tokyo, nel 2021, uscì al primo turno in singolare e al secondo in doppio.

