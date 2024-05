Stoccaggio militare, nuovo mistero sardo 

Lo Stato italiano fa nuovi business nelle zone militari della Sardegna. E promettono di essere sostanziosi i ricavi generati al di là del filo spinato, dove i cartelli gialli indicano il “limite invalicabile”. Gli affari li gestisce tutti Roma, attraverso Difesa servizi spa, braccio finanziario del ministero che garantisce la sicurezza nazionale. Bisogna andare a pagina 11 della relazione allegata al Bilancio di previsione 2023 per trovare la nostra Isola. Il documento – convertito nel Consuntivo approvato il 9 maggio scorso ma non ancora pubblicato – menziona intanto la base di Santo Stefano, in pieno arcipelago di La Maddalena. Ed è subito giallo: dalla spa non spiegano il tipo di stoccaggio che viene dato per avviato, lì dove comanda la Marina militare. Nella relazione è citato pure il poligono dell’Aeronautica a Perdasdefogu.

La premessa

Difesa servizi è una società in house. Cioè l’impresa la fa la parte pubblica, che è l’azionista unico. La portata degli interessi in ballo si ricava già dalla scritta sotto il logo col Tricolore: «Generiamo valore», si legge su sfondo blu. Nella sezione “Mission” del sito web, viene precisato che l’obiettivo è «creare ricchezza» sfruttando «immobili e beni patrimoniali». La spa fu costituita nel 2010 ma «ha iniziato a operare nel secondo semestre del 2011». Guidava l’Italia il quarto Governo Berlusconi.

Il giallo

A Santo Stefano, dove sino a gennaio 2008 hanno trovato ricovero i sommergibili a propulsione nucleare della Us Navy, la Marina americana, oggi opera solo quella italiana (un villaggio turistico si trova invece nella porzione non militare dell’isoletta). Sul fatturato 2023, ipotizzato in crescita nel Bilancio di previsione sino a 3,7 milioni, si sottolinea che «l’incremento» stimato sui centri di sperimentazione «è dato sostanzialmente dall’avvio del servizio di stoccaggio presso il deposito della Marina militare». Però non si può sapere di quale «stoccaggio» si tratti. Non ne sanno nulla nemmeno in Comune, alla Maddalena. E dalla Difesa servizi, contattata telefonicamente e via mail, si limitano a spiegare che «il contratto non è formalizzato», sebbene nella relazione di previsione non vi sia traccia di incertezza sull’«avvio del deposito». Anzi, gli auspici economici svelano un discreto ottimismo.

Incubo radioattivo

Viene solo da sperare che il servizio di stoccaggio messo nero su bianco non sia quello delle scorie nucleari. La paura è fondata: a gennaio 2024 è stato convertito in legge il decreto 181 del 9 dicembre 2023. La “ciccia” del provvedimento normativo figura all’articolo 11, come raccontato mesi fa dal nostro giornale: sono introdotte le autocandidature per ospitare i rifiuti radioattivi. E tra gli enti che possono farsi avanti viene menzionato il «ministero della Difesa per le strutture militari interessate». Significa che le scorie rischiano di finire dentro basi e poligoni, se solo il dicastero della sicurezza nazionale lo volesse. Una scelta che passerebbe di nuovo sopra la testa dei sardi, al pari della decisione di sottrarre alla nostra Isola, in termini di superficie, il 65 per cento delle servitù italiane.

Perdasdefogu

Difesa Servizi fa ricavi nella zona militare anche in Ogliastra. Il contratto di locazione con la società pubblica nazionale l’ha firmato la Avio, colosso italiano del comparto aerospaziale, sede a Roma. «Nel poligono di Perdasdefogu – è scritto sempre nella relazione allegata al Bilancio di previsione 2023 – sono confermate le attività già in essere nel 2022. Tra queste rientrano le prove effettuate, sia nella parte a mare che nella parte a terra, dalla Avio spa». Al netto del fatto che la spa privata fa «sperimentazione a uso civile con propulsori di nuova generazione, a basso impatto ambientale», per Difesa servizi è un business. Avio, peraltro, ha due contratti attivi: l’altro è nel Pisq, il poligono interforze di Quirra, dove vengono fatte «prove statiche di apparati dedicati all’industria spaziale», precisano ancora dalla spa nazionale.

La Regione

Il risultato non cambia: la Sardegna non vede un centesimo di quei soldi che entrano nelle casse della Difesa servizi. Eppure stoccaggio e test avvengono in terra sarda. Uso e consumo del territorio ricadono qui. Martedì 21 la governatrice Alessandra Todde sarà a Roma: col Governo Meloni è programmato anche un confronto sulle servitù militari. La questione della nuova beffa a danno dei sardi avrebbe tutto il diritto di entrare nell’agenda politica.

RIPRODUZIONE RISERVATA