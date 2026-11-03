«Sto male, mi curo e intanto vivo» 

Ha mostrato sui social il momento in cui ha accorciato i capelli che cadevano a ciocche e quello, ancora più difficile, in cui li ha rasati completamente. Accanto a lei, il marito Pierpaolo, che ha condiviso quel gesto per solidarietà. Marta Mattu, 47 anni, ha scelto di mostrare tutto, anche i segni più visibili della malattia che in pochi mesi le ha stravolto la vita. Nei suoi video appare con un sorriso meraviglioso, senza nascondere paure e difficoltà. Non vuole mostrarsi invincibile ma raccontare la propria esperienza perché possa essere utile a chi sta affrontando lo stesso percorso.

I primi dolori

A giugno il campanello d’allarme: un dolore addominale l’ha spinta a fare un’ecografia. Il medico le ha prospettato due possibilità: un tumore ovarico o un linfoma. «Il primo pensiero è stato: oddio, cosa mi sta succedendo? Non è possibile perché fino al giorno prima stavo benissimo».

Al suo fianco c’erano il marito e le due figlie adolescenti. Dopo settimane di accertamenti e l’asportazione delle ovaie, il 4 agosto è arrivata la diagnosi definitiva: una forma aggressiva di tumore del sangue che colpisce i globuli bianchi.

Cure fuori Sardegna

Le cure l’hanno portata a Milano. «Inizialmente ho pensato a curarmi a Oristano ma poi ho valutato che la malattia è già abbastanza pesante e non volevo combattere anche con attese, disorganizzazione o la sensazione di non essere seguita bene - osserva - Anche operazioni apparentemente semplici, come la pulizia settimanale del catetere venoso, a Oristano richiedono un'organizzazione più complicata rispetto a quella di Milano».

I racconti

All’inizio Marta Mattu avrebbe voluto vivere tutto in privato. Poi, durante una notte in ospedale, ha aperto Instagram e ha deciso di raccontarsi. «Ho scelto di condividere la mia malattia perché quello che sto vivendo, la paura, i giorni buoni e quelli no, le cose che nessuno ti dice, sono aspetti troppo importanti per tenerli per me. Se raccontarlo può far sentire anche solo una persona meno smarrita, allora ne vale la pena». I suoi profili sono diventati un diario delle cure: racconta gli effetti delle infusioni, le sedute rinviate perché i valori del sangue non le consentono, quello che riesce a mangiare e i giorni in cui la debolezza prende il sopravvento. «Non lo faccio per mostrarmi forte o per dire che sono un’eroina. È una malattia fatta di esami, terapie, giorni buoni e giorni no». Ha ricevuto moltissimi messaggi e «mi ringraziano per aver condiviso la mia storia».

Il taglio

Tra i momenti più difficili c’è stato quello della perdita dei capelli. «Non ero pronta all’idea di dovermi radere. Avevo comprato anche una parrucca, poi mi sono detta: non c’è niente di male a uscire rasata. È una malattia che mi è venuta, non mi devo vergognare». Una scelta che attira gli sguardi ma anche sorrisi. Mattu ha già affrontato quattro delle sei infusioni di chemioterapia previste. La malattia le ha tolto la normalità e lo sport quotidiano, ma le ha restituito legami più profondi. Alla donna che era prima della diagnosi oggi direbbe di non avere paura e di affrontare tutto un passo alla volta. Perché «ci si ammala, ci si cura e nel frattempo si vive, come si riesce».

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