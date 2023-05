«Sto bene da quando c’è Ranieri» 

Tredici clean sheet in 36 giornate, un rigore parato (primo in rossoblù) e la volontà di chiudere la stagione al meglio ai playoff. Boris Radunovic si è preso il Cagliari, dopo un primo anno da vice di Alessio Cragno, e soprattutto nella seconda parte di questa Serie B è diventato grande protagonista della risalita in classifica, con diverse prestazioni di livello e parate di qualità. «Da gennaio mi sento veramente bene, da quando è arrivato Ranieri», ha detto in studio durante “Il Cagliari in Diretta”, la trasmissione su Radiolina, Videolina e le pagine social del Gruppo L'Unione Sarda. «Lui ci tiene molto tranquilli, ci fa lavorare in allenamento e prepara la partita al massimo. Poi dipende da noi, che scendiamo in campo: lui guarda chi è più in forma. Aiutare la squadra è quello che conta per me, quando vinciamo siamo tutti contenti».

Un passo alla volta

Radunovic (accento sulla “u”, specifica) non vuole ancora proiettarsi ai playoff, che comunque il Cagliari ha già conquistato aritmeticamente. «Nessuno di noi lo fa, tutti pensiamo partita per partita e non guardiamo ai playoff». Prossima fermata il Palermo, domani alle 14 nell'ultimo impegno casalingo della stagione regolare. Non troverà contro Matteo Brunori, miglior marcatore rosanero con 16 gol in campionato e squalificato (ma nell'unica in stagione senza di lui ha ottenuto un successo per 5-2 sul Modena): «Per me meglio se non gioca, perché è uno che ha già fatto vedere qualità. Il Palermo è più forte del Perugia e non sarà facile, ma dobbiamo preparare bene la partita e poi vediamo cosa succede. Giochiamo in casa, davanti ai nostri tifosi: speriamo sia una bellissima giornata».

Grande crescita

Arrivato a Cagliari nell'estate del 2021, dopo la partenza di Vicario direzione Empoli, Radunovic lo scorso anno ha giocato solo 5 volte (3 in Serie A e 2 in Coppa Italia). Poi, partito Cragno, non ha saltato un minuto in questa Serie B: è uno dei sette giocatori, tutti portieri, sempre presenti in campionato. «È grazie al preparatore dei portieri Walter Bressan che ho questi risultati. Pure Cragno e Vicario sono dei portieri bravissimi usciti da Cagliari, come Olsen. Si vede che c'è un lavoro dietro, anche Bressan deve essere blindato a Cagliari». Sul suo miglioramento trova altri fattori: «Dopo il primo anno all'Atalanta mi mandavano sempre in prestito, a un certo punto ho detto basta a questi giri e chiesto al mio procuratore una squadra che mi desse fiducia. Ho trovato il Cagliari, ero contentissimo: dopo sei mesi in cui mi sono dovuto adattare ora mi trovo benissimo. Per un portiere è importante avere partite, se non giochi per tanto tempo diventa difficile».