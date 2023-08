Stipendi non pagati alla ex laveria 

Il mancato pagamento dello stipendio ai lavoratori della miniera di Silius impiegati temporaneamente nella ex laveria di Assemini riaccende la vertenza che aveva portato qualche settimana fa all’occupazione dei pozzi. «Il comportamento di Igea è inaccettabile, la Regione intervenga immediatamente per far rispettare gli impegni presi», denunciano i segretari Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil Giampiero Manca, Marco Nappi e Pierluigi Loi che annunciano la convocazione di una assemblea oggi, dalle 11 alle 15, davanti alla ex laveria, per decidere quali azioni di protesta intraprendere.

L’occupazione dei pozzi da parte dei minatori era stata sospesa dopo che la Regione aveva imposto a Igea di ritirare le lettere di trasferimento in zone lontane (come Lula) e di impiegare i lavoratori ad Assemini per un tempo limitato utile a individuare altri siti più vicini a Silius. A questi ultimi, tuttavia, e soltanto a loro, è stato negato il pagamento dello stipendio di luglio.

«Un atteggiamento che deve cessare immediatamente», hanno detto Manca, Nappi e Loi sollecitando un intervento immediato da parte del presidente della Regione e dell’assessora all’Industria, ai quali è stato chiesto anche un incontro urgente. (red. prov.)

