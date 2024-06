«Stipendi inadeguati, serve un aumento» 

Un sit-in a Cagliari e uno a Sassari delle lavoratrici e dei lavoratori delle mense contro le aziende che non vogliono rinnovare il contratto nazionale: nell’Isola circa 500 rischiano di stare fermi al palo. Le manifestazioni, a Cagliari in piazza Gramsci e a Sassari in piazza Castello, sono state organizzate da Filcams, Fisascat e Uiltucs, si sono svolte in concomitanza con altre città italiane.

Gli argomenti

La mobilitazione è la risposta dei sindacati ad Anir e Angem, accusate di aver abbandonato il tavolo delle trattative. E ora si rischia di avere 2500 operatrici e operatori con il contratto nuovo, mentre altre e altri corrono il rischio di mantenere quello vecchio di cinque anni.«Quando eravamo ormai vicini alla firma hanno abbandonato il tavolo perché non lo vogliono rinnovare, ma pretendono di stilarne uno nuovo e diverso da quello che stiamo discutendo insieme a Fipe e Cooperazione», spiega Nella Milazzo, numero uno di Filcams Sardegna, «se in questi due giorni noi dovessimo davvero rinnovare il contratto avremmo una situazione paradossale: stesso mestiere e stesse mansioni, ma due contratti diversi. Noi speriamo che Anir e Angem riprendano subito le trattative».

In Sardegna sono circa 3mila le donne e gli uomini che lavorano nel mondo delle mense scolastiche, universitarie, industriali, di questi 500 rischiano di rimanere ancorati al vecchio contratto e dunque in una situazione di svantaggio rispetto ai colleghi.«Non è solo una questione di norme, di cambi di appalto e di diritti, ma anche una questione di retribuzione ormai ferma con l’inflazione che falcidia il potere d’acquisto di queste lavoratrici e questi lavoratori», aggiunge Cristiano Ardau, segretario regionale Uiltucs.

I precedenti

I sindacati ricordano che dopo lo sciopero dello scorso dicembre si è arrivati a una soluzione in grado di soddisfare entrambe le parti, quando però la trattativa è ripartita le due parti datoriali hanno fatto un passo indietro. «Noi siamo pronti a sederci ancora al tavolo, questo rinnovo è indispensabile per le lavoratrici e i lavoratori che lavorano spesso per soli otto mesi all’anno con contratti minimi. Farli aspettare o cambiare contratto significa danneggiarli. Sediamoci e troviamo una linea insieme per adeguare gli appalti e trovare la soluzione migliore», ha concluso Riccardo Porcedda della Fisascat.

RIPRODUZIONE RISERVATA