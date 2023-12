Stipendi, in trent’anni cresciuti solo dell’1% 

Salari reali sostanzialmente al palo da trent'anni, forza lavoro in rapido invecchiamento e difficoltà delle aziende a trovare il personale necessario. Sono alcune tra le principali criticità del mercato del lavoro italiano secondo l’Inapp (Istituto per l’analisi delle politiche pubbliche) che con il presidente Sebastiano Fadda ha presentato alla Camera il suo Rapporto annuale sostenendo l’utilità dell’introduzione del salario minimo legale visto che la struttura della contrattazione collettiva non è riuscita a far crescere nel nostro Paese le retribuzioni reali.

Il divario

Il dato è legato alla scarsa crescita della produttività ma anche al forte aumento dei prezzi che ha seguito la crisi economica innestata dalla pandemia che non è stato recuperato. Tra il 1991 e il 2022 i salari reali in Italia sono cresciuti solo dell’1% a fronte del 32,5% in media registrato nell’area Ocse. «Una prima criticità - spiega Fadda - è costituita dalla questione salariale. La distribuzione funzionale del reddito mostra una caduta crescente della quota dei salari sul Pil e una crescente quota dei profitti (sono rispettivamente del 40% e del 60%) che configurano un modello di crescita profit led». Riguardo alle difficoltà della contrattazione collettiva nella salvaguardia delle retribuzioni, dice Fadda, «non esistono ragioni, né sul piano analitico né sul piano dell'evidenza empirica, per escludere strumenti basati sull'imposizione di una soglia minima invalicabile».

Contraccolpo demografico

In Italia inoltre sta emergendo un altro fenomeno che, secondo l’Inapp, «deve preoccupare i responsabili della politica economica: si tratta del cosiddetto “labour shortage", ossia della carenza di lavoratori. Si manifesta con la difficoltà dei datori di lavoro a coprire i posti vacanti». Un dato, questo, che è legato anche al forte invecchiamento della forza lavoro (e ai salari bassi che non spingono nel mercato del lavoro nuove quote di attuali inattivi) sulla scia dell’andamento demografico. Se nel 2002 ogni 1.000 persone tra 19 e 39 anni ce n’erano poco più di 900 di 40-64 anni, si legge, nel 2023 quest'ultimo valore ha superato le 1.400 unità. Le criticità sul mercato del lavoro, ma anche sulla vita di chi si è ritirato, sono evidenziate dalla Cgil che oggi sarà in piazza a Roma con i pensionati dello Spi per la manifestazione “Ci avete rotto le tasche”.

