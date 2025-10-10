Stipendi in stand by ma domani l’Olbia scenderà in campo 

Nulla di nuovo ai piani alti dell’Olbia, dove la trattativa con Roberto Sulas prosegue, sebbene al rallenty, ma pure sul campo, con la squadra che è tornata ad allenarsi dopo aver scioperato martedì contro la proprietà svizzera. Proprietà sparita dai radar e indietro con gli stipendi.

Agli ordini di Giancarlo Favarin, i bianchi preparano la gara di domani (ore 15) contro la matricola e ultima della classe Montespaccato, in programma allo stadio “Anco Marzio” di Ostia. Dopo due sconfitte consecutive (l’ultima drammatica nel derby col Latte Dolce, perso in casa 1-6) è vietato sbagliare, ma il clima è tutt’altro che sereno. Alla trasferta della settima giornata non parteciperanno Bobocea, Garcia, Marroni e Zaru, che hanno risolto il contratto, e Vacca, girato in prestito al Tempio in Eccellenza, ma altri importanti giocatori avrebbero le valigie in mano.

Dentro la rosa

Il persistere dell’incertezza per le vicissitudini societarie rischia di decimare la rosa, che potrebbe perdere elementi come Maspero, Petrone e Lucarelli: E il tira e molla nelle trattative per il cambio di proprietà non aiuta. Una data vicina al closing fino a ieri, quella con Sulas, che ha subito dei rallentamenti per via di alcune nuove manifestazioni di interesse. Da vedere se gli aspiranti al pacchetto di maggioranza in mano a SwissPro potranno o vorranno offrire più dei 700 mila euro più l’accollo dei 4 milioni e mezzo di debiti proposti dall’imprenditore edile sardo, che gode del sostegno dei soci di minoranza dell’Olbia, tra cui l’ex presidente Alessandro Marino. Ma il patron turco Murat Yilmaz non sarebbe più disposto ad aspettare e potrebbe chiudere con Sulas senza tergiversare ulteriormente. Con le casse vuote è a rischio la prosecuzione della stagione, gestita finora dal Comitato Sostegno Olbia Calcio presieduto da Giovanni Degortes (il consulente incaricato da SwissPro per la cessione del suo 70 per cento) col supporto della Bruno Selleri. Degortes e soci sono riusciti a tenere in vita l’Olbia trovando i soldi per l’iscrizione, ma se non cambia la proprietà il campionato dei bianchi è destinato a finire nel giro di un mese. E l’Olbia a fallire.

