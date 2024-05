Stipendi dei medici, l’Aou condannata a pagare 7 milioni 

Sette milioni di euro per 25 specialisti, è quanto dovrà risarcire la Aou di Sassari sulla base di una sentenza del giudice del lavoro. La decisione chiude una complessa causa promossa e fortemente sostenuta dalla Cgil Medici di Sassari. La sentenza è recente e ora si attendono le decisioni della Aou che potrebbe appellare subito il provvedimento della giudice Ilaria Grosso. In pratica, stando all’ultimo atto della causa, la Aou di Sassari ha pagato i dirigenti medici dei suoi ospedali meno di quanto dovuto. Una limatura rilevante dei salari, spalmata su quasi vent’anni. Ora, stando alla sentenza del Tribunale civile di Sassari, per la Aou sono dolori, perché la somma da pagare è consistente. La giudice del lavoro ha dato ragione all’avvocata che rappresentava i medici iscritti alla Cgil. Si tratta di Emanuela Tabasso, la legale ha dimostrato che la Aou non ha conteggiato correttamente quanto dovuto ai dirigenti medici per le voci accessorie della retribuzione, in particolare per quanto dovuto agli specialisti sulla base degli incarichi assunti. La vicenda è abbastanza complessa e ha origine dallo stesso atto costitutivo della Aou, nel 2007. L’Azienda Ospedaliero Universitaria quando nasce inizia subito con il piede sbagliato, sostiene la Cgil, non riconoscendo il salario dovuto per la posizione ricoperta dai medici. Successivamente da ragione agli specialisti ma adegua gli stipendi per un periodo di tempo limitato. La giudice del lavoro ha stabilito, invece, che il conteggio e l’adeguamento deve essere fatto a partire dal 2007. Quanto richiesto nella vertenza aperta dalla dirigente nazionale della Cgil Medici, Miriam Pastorino e dal segretario territoriale della Funzione Pubblica, Paolo Dettori.

