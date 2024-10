Stipendi Brotzu e Aou: oggi il tavolo 

L’incontro molto atteso è per questa mattina alle 10. I sindacati dei medici, con Cgil, Cisl e Uil, vedranno l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi e i dirigenti dell’assessorato: aspettano di conoscere la proposta sulla ripartizione dei fondi per la perequazione delle retribuzioni. I dipendenti dell’Arnas Brotzu hanno dichiarato lo stato d’agitazione due settimane fa: sono gli operatori sanitari meno pagati della Sardegna, in un anno prendono anche 10mila euro in meno rispetto ai colleghi delle Asl, rivendicano stipendi uguali e soprattutto l’applicazione della legge regionale che ha stanziato (nella precedente legislatura) 10 milioni di euro per il riequilibrio, oggi ancora lettera morta (oltre che un integrativo aziendale ancora da firmare).

Sono due settimane che i medici del San Michele e del Businco fanno soltanto le ore di lavoro contrattuali, hanno interrotto straordinari e prestazioni aggiuntive, e oggi, se la proposta che farà loro l’assessore non sarà considerata accettabile, proclameranno lo sciopero generale.

Intanto ieri anche le Organizzazioni sindacali della dirigenza Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari, «dopo un’assemblea partecipata, hanno indetto lo stato di agitazione del personale – spiega una nota – richiedendo con fermezza un intervento immediato per la perequazione dei fondi, l’attivazione delle manifestazioni di interesse per il conferimento degli incarichi, l’avvio della contrattazione decentrata per l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021, con l’immediata apertura del confronto sindacale». Sottolineano Aaroi-Emac, Anaao, Fp Cgil Med e Dir. Ssn, Cimo, Cisl Medici, Fassid, Fesmed, Fgu, Fvm, Uil Fpl Dir.Med e San: «I nostri fondi degli incarichi, disagio e risultato sono nettamente inferiori rispetto alle altre aziende sanitarie regionali, percepiamo fino a 7.000 euro in meno all’anno rispetto ai colleghi delle Asl, una disuguaglianza che non può più essere tollerata.

«Ormai la misura è colma ed è stato scoperchiato il vaso di Pandora. Pertanto, blocco degli straordinari e delle prestazioni aggiuntive anche in Aou Cagliari», dice Carlo Cabula, segretario regionale Fesmed.

RIPRODUZIONE RISERVATA