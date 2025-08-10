«Stipendi bassi, serve una svolta» 

Roma . Salari fermi e spiagge vuote. Falso, perché c'è il boom della montagna. È balneare il nuovo scontro tra opposizioni e maggioranza, non solo perché si consuma nei primi giorni di pausa del Parlamento, ma anche perché l'oggetto del contendere sono le vacanze degli italiani. Più corte o proprio assenti per il centrosinistra, che accusa il governo di non fare nulla per sostenere il potere d'acquisto delle famiglie. Ma dopo una giornata sotto il fuoco di fila di una batteria di comunicati di Pd, M5s e Avs a difendere l'azione dell'esecutivo arriva un plotone di meloniani, che risponde sempre via note stampa e respinge la lettura “falsata della sinistra” dei dati sul turismo nel Belpaese.

Le proposte

Mentre Forza Italia a sostegno dei salari rilancia la proposta di taglio dell'Irpef per il ceto medio, passando dal 35% al 33% per i redditi fino a 60mila euro (per un costo di circa 4 miliardi).

La segretaria dem Elly Schlein ripropone la ricetta: «Ridurre il costo dell'energia, separandolo da quello del gas, e approvare subito un salario minimo in uno dei Paesi che ha tra i salari più bassi d'Europa». Peraltro, «mentre gli italiani tirano la cinghia le banche incassano utili record». torna a dire il leader del Movimento Giuseppe Conte, toccando un tema, quello degli extraprofitti degli istituti di credito, su cui da qualche tempo è tornata a battere pure la Lega (ma con l'obiettivo di trovare risorse per finanziare la rottamazione delle cartelle).

Gli extraprofitti

A sinistra anche Avs guarda al sistema bancario che tra «2018 al 2024 ha messo in tasca 162 miliardi di utili mentre nello stesso periodo gli stipendi degli italiani hanno perso l'11% di potere d'acquisto», osserva Nicola Fratoianni rilanciando la proposta di legge “Sbloccastipendi” per dare risposta a una «vera e propria emergenza social». Ma «quale crisi delle vacanze, l'Italia è al top del mercato turistico Mediterraneo», respinge le accuse il responsabile turismo di Fdi Gianluca Caramanna. E cita, come fa anche il presidente della commissione Industria e Turismo del Senato Luca De Carlo, i numeri record che sta registrando la montagna.

RIPRODUZIONE RISERVATA