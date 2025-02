Stipendi bassi per le donne, prendono il 20% in meno dei colleghi 

Il gap tra uomini e donne nel mercato del lavoro resta ampio con differenze sia sul tasso di occupazione che sulla busta paga: nel 2023 - secondo il Rendiconto dell'Inps - le donne avevano un tasso di occupazione di quasi 18 punti inferiore a quello degli uomini e una retribuzione media giornaliera del 20% inferiore. Questo dipende anche dal maggiore utilizzo del part time tra le donne, i più bassi livelli medi di qualifica ma anche dal minor ricorso agli straordinari delle donne e ai congedi parentali degli uomini.

Pur essendo più istruite, le donne fanno più fatica a fare carriera, Solo il 21% dei dirigenti, circa uno su cinque, e il 32,4% dei quadri, infatti è donna. Sulla base dei dati riferiti al 2023 il tasso di occupazione femminile è al 52,5%, di 17,9 punti inferiore a quello degli uomini. Per le donne è più difficile che l'assunzione sia a tempo indeterminato con il 18% a fronte del 22,6% di quelle degli uomini. Tra i lavoratori part time le donne sono quasi i due terzi (il 64,4%) e hanno una percentuale di part time involontario di tre volte superiore. «In tutti i settori economici esaminati - scrive l'Inps a proposito del settore privato - gli uomini percepiscono redditi medi giornalieri superiori alle donne. Nello specifico in dieci settori su diciotto esaminati le donne percepiscono più del 20% in meno».

