Stipendi bassi, farmacisti sardi in rivolta

«Noi difendiamo la nostra professsione». Scritto di proposito con tre S. Una targhetta di pochi centimetri, da sistemare sul camice, che racconta moltissimo sulle condizioni di lavoro dei farmacisti sardi dipendenti, tra stipendi bassi e aggiornamenti salariali fermi da anni. La protesta, promossa da UilTucs, è tutta sarda. Nell’Isola sono oltre trecento le adesioni, con il segretario generale Cristiano Ardau che guarda ai rinnovi contrattuali, questi sì, a livello nazionale: «Dopo ben sette incontri romani non si registrano apprezzabili passi in avanti, se non l’irricevibile proposta di aumento salariale di soli 120 euro».

La partita

Arriva da lontano la mobilitazione. «Da lungo tempo – scrivono dalla UilTucs – i farmacisti dipendenti lamentano inadeguate condizioni retributive che ne mortificano l’importanza e la professionalità». Da qui «la campagna sindacale di sensibilizzazione con l’obiettivo di valorizzare il loro ruolo che i professionisti svolgono ogni giorno nelle farmacie. Chiediamo con forza anche l’impegno delle istituzioni».

L’appello

Dalla sigla confederale insistono con parole diverse sugli stessi concetti. «I farmacisti – sottolinea ancora Ardau – non sono semplici addetti al banco, ma professionisti della salute. Parliamo di laureati, competenti e sempre al servizio dei cittadini». Il segretario accende i riflettori sulle differenze retributive nel panorama dell’Ue, sia in termini di «responsabilità richieste» che di «riconoscimenti economici e contrattuali». I farmacisti italiani, «impegnati in turni festivi ed esposti continuamente al rischio, guadagnano la metà dei colleghi europei».

Lo scenario

A preoccupare i professionisti è anche l’inserimento, all’orizzonte, di figure professionali ibride, lavoratori senza laurea che potranno dispensare i medicinali a costi minori per i titolari delle farmacie, riuniti nella Federfarma. «Per loro saranno risparmi, mentre i cittadini perderanno la garanzia delle cure», è scritto nel manifesto di UilTucs. «La nostra è una protesta sindacale a tutti gli affetti, pensata anche per informare i clienti delle farmacie, ma non si fa ricorso ad alcun sciopero o interruzioni del servizio – conclude Ardau -. È una forma nuova e moderna di mobilitazione con cui difendere nel 2025 i diritti fondamentali del lavoro. Federfarma registri che il dissenso è solo agli inizi».

