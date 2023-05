Stipendi arretrati, salta l’accordo 

Nessun accordo davanti al giudice del lavoro, il caso dei 40 dipendenti dell’ex Provincia del Medio Campidano - che da nove anni aspettano i fondi del salario accessorio 2014 per complessivi cento mila euro - andrà avanti per le vie giudiziarie. «La nostra proposta del 50 per cento rispetto alla cifra richiesta - dice il commissario del Sud Sardegna, Mario Mossa - si fonda su un criterio di equità. Dispiace che non sia stata accolta». Per i lavoratori «si tratta di un’offesa alla professionalità, oltre al fatto che la somma non è sufficiente per pagare le spese processuali sostenute»”.

Il giudice

Di recente le parti si sono incontrate ancora una volta per una transazione. Il giudice ha proposto la soluzione conciliativa del riconoscimento in favore dei ricorrenti del 50 per cento del fondo da riscuotere e un contributo per le spese legali del 15 per cento. I quattro dipendenti che hanno seguito un percorso diverso hanno accettato l’importo e per loro la vicenda si è chiusa con una paga al lordo di 468 euro, oltre un contributo per le spese legali. «La definizione nei termini proposti dal giudice - spiega Mossa - nasce dall’esigenza di riconoscere un trattamento equo nei confronti di tutti i dipendenti all’epoca in servizio. Sarebbe stato ingiusto liquidare una somma diversa, considerato che il contendere si fonda sul medesimo presupposto, il mancato pagamento del salario accessorio 2014. Così per tutti, compresi quelli che sono andati in pensione, in tutto 67 lavoratori».

Mancato accordo

La soluzione della Provincia non ha convinto i 40 dipendenti che rivendicano le richieste avanzate con la causa in corso, difesi dall’avvocato Paolo Pubusa. «Il ricorso - precisa il legale - si fonda sulle singole posizioni, ciascun dipendente chiede la somma che spetta in base alle rispettive qualifiche e mansioni. La stessa proposta conciliativa del giudice è del 50 per cento e non di una cifra che la Provincia ha calcolato in modo autonomo, fra l’altro al ribasso. Preso atto che la soluzione è stata diversa, proseguiremo la causa. Per noi una strada obbligata». Nel dettaglio le somme che spettano a ciascuno vanno da un massimo di 2.220 euro a un minimo di 877. Voce unanime quella degli interessati: «Accettare 463 lorde equivale a rimetterci di tasca, questo perché parte delle spese legali spettano a noi».