Stipendi arretrati da pagare, i lavoratori della Rsa vincono la causa 

I dipendenti della Rsa Monsignor Angioni in via Is Pardinas potranno avere il pagamento di tutti gli stipendi arretrati del 2016-2018.

Lo ha stabilito il tribunale che chiude così una controversia tra i lavoratori e la proprietà che durava da mesi. A comunicarlo è la Fials in una nota firmata dai segretari provinciali Paolo Cugliara e Giampaolo Mascia. «La Fials ha sempre creduto e combattuto senza mai mollare, per i diritti dei lavoratori» si legge nel documento, «questa è una sconfitta per la Rsa Monsignor Angioni che per parecchio tempo si è opposta ai diritti economici dei lavoratori, costringendoci a intraprendere prima un percorso di rivendicazione sindacale, poi un percorso giudiziario lungo e impegnativo che ha reso giustizia ai lavoratori rappresentati gratuitamente dalla Fials e dai suoi legali». Detto questo, «il risultato è stato ineccepibile. Il tribunale di Cagliari ha condannato l’Rsa al pagamento integrale del debito con aggravio di interessi e spese legali».

E aggiungono: «La Fials ha sempre sostenuto i lavoratori ed esprimiamo grande soddisfazione per l’esito di questa vertenza, testimonianza dell’impegno profuso e che restituisce un po’ di serenità ai dipendenti anche se le battaglie da portare avanti sono ancora tante. La prima è quella della rivendicazione della mensilità del mese di ottobre 2023 negata ai lavoratori che per primi hanno percepito gli arretrati». Il sindacato ribadisce inoltre come sia andato dritto per la sua strada senza accettare accordi che non risolvevano la questione.

