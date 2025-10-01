VaiOnline
Assemini.
02 ottobre 2025

Stipendi a rischio, rabbia e disperazione 

Mutui in corso, famiglie da mantenere: le ansie dei lavoratori della Bekaert 

«Non possiamo permetterci di restare senza stipendio»: è una sensazione di smarrimento che rasenta la disperazione, quella provata dai lavoratori della “Bekaert Sardegna”. Due settimane fa i titolari della sede sarda dell’azienda belga hanno annunciato a sorpresa la vendita della fabbrica in località Macchiareddu-Grogastu che dal 2010 ha sostituito la Bridgestone nella produzione di corde metalliche per pneumatici, garantendo uno stipendio a circa 300 famiglie: 237 i dipendenti diretti, circa 50 i lavoratori dell’indotto: «Dateci l’opportunità di lavorare, non vogliamo essere di peso per nessuno e dobbiamo mantenere mogli e figli»

Quella della Bekaert è una crisi non annunciata, e ha lasciato tutti di stucco: «Non ci saremmo mai aspettati un annuncio di vendita», confessa Luigi Corona, 46 anni, di Assemini, dipendente e componente della rappresentanza sindacale unitaria (Rsu). «È stata una notizia fulminea. Da un giorno all’altro, i lavoratori si sono trovati davanti a una corsa a ostacoli. C’è un solo obiettivo: preservare i posti di lavoro.Non sappiamo cosa succederebbe in caso di mancata vendita, ma noi non possiamo arrenderci».

«La speranza è viva»

Momentaneamente gli operai continueranno a lavorare come sempre («facciamo 21 turni settimanali e la nostra vita è scandita dai turni: due mattine, due sere, due notti, tre riposi», precisa Corona) ma con quale stato d’animo?

«La speranza è viva – giura Roberto Fanti, 36 anni, residente a Sestu, impiegato a tempo indeterminato dal 2019 – ma non nascondo che in caso di disoccupazione sarebbe difficile gestire le spese in famiglia. Ho una figlia di tre anni, un mutuo da pagare e proprio il giorno in cui ci hanno dato la notizia stavo per comprare un’auto nuova: per fortuna non avevo versato acconto».

Se a 36 anni si è ancora in gioco per il mondo del lavoro, sarebbe più difficile reinventarsi a 47, l’età di Gabriele Longoni, residente con la famiglia a Decimomannu: «Da 24 anni – racconta – faccio questo lavoro di nicchia. Ho una famiglia monoreddito e alcuni prestiti. Sono fiducioso: la Bekaert è un’azienda sana, forte e appetibile per il mercato internazionale». Longoni parla di «atmosfera cupa» all’interno dello stabilimento. Una descrizione confermata dal collega Mauro Mulas, 56enne di Assemini: «Faccio parte di un primo gruppo di lavoratori entrati a lavorare prima che ci fosse la Bridgestone», dice. «L’azienda ci ha promesso uno scivolo per la pensione ma ciò che mi fa stare in pena sono i giovani, per loro è un dramma. Ce ne sono alcuni che hanno acquistato casa da poco e non hanno addirittura cominciato a pagare il mutuo».

Le tre fasce

Già in passato, racconta di nuovo Luigi Corona, i dipendenti della fabbrica di Macchiareddu hanno fatto l’esperienza della cassa integrazione. Una soluzione che potrebbe tornare in campo. «Tra i lavoratori – sottolinea il componente della Rsu – ci sono tre fasce di età: quelli intorno ai 60anni, prossimi alla pensione; la fascia intermedia, con uomini e donne che avrebbero difficoltà a inserirsi nuovamente nel mondo del lavoro; infine i giovani (un’ottantina). Sono questi ultimi ad avere le paure più grandi: hanno messo su famiglia da poco, hanno acceso un mutuo». Proprio ieri, primo giorno di messa in vendita, a un operaio è nato il primo figlio.

La mobilitazione

«Ci stiamo muovendo per farci sentire ia Regione, Provincia, Comune», rimarca Corona: «Ci batteremo per arrivare ai vertici statali per portare avanti la vertenza. Chiediamo che le istituzioni vigilino sui possibili acquirenti».

Intanto i primi risultati: la Regione ha chiesto al ministero delle Imprese e del Made in Italy la convocazione urgente di un tavolo. La vertenza è approdata nei giorni scorsi nell’Aula consiliare del Comune di Assemini. Stamattina la Rsu incontrerà le segreterie territoriali Fsm, Fiom e Uilm nella sede cagliaritana di Confindustria.

