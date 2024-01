Stipati nei vagoni come sardine, viaggio incubo Cagliari-Olbia dopo il concerto di Capodanno 

Primo dell’anno all’insegna di una vera odissea ferroviaria per i passeggeri che hanno preso il treno delle 18.20 in partenza da Cagliari e diretto a Olbia. Tantissime persone sono state costrette a viaggiare in piedi e c’è chi è stato male a causa della calca. Un vero viaggio-incubo che, ripetono i passeggeri, si sarebbe potuto e dovuto evitare con un pizzico di pianificazioni, ovvero: sarebbe bastato prevedere l’effetto Mengoni. Molti, infatti, hanno raggiunto Cagliari per assistere al concerto di Capodanno e i treni sono risultati strapieni sia per raggiungere il capoluogo sia per far rientro nei paesi di residenza.

La protesta

Tra i passeggeri c’era anche l’assessora alla Cultura del Comune di Samugheo, Elisabetta Sanna, che risiede a Cagliari e viaggia spesso in treno per lavoro per raggiungere Sassari. «Nonostante le rimostranze della Regione e dell'assessore Moro, che in seguito a dei disservizi verificatisi lo scorso 10 dicembre nella tratta Cagliari-Olbia aveva convocato per il 12 dicembre i vertici sardi di Trenitalia, la situazione non sembra per nulla migliorata – esordisce Sanna -. Lunedì scorso, alla stazione di Cagliari, c’erano tantissime persone che dovevano prendere il treno delle 18.20 per Olbia. Io, reduce dall’esperienza che ho vissuto il 30 quando molti sono stati costretti a viaggiare in piedi, sono arrivata alla stazione con anticipo e alle 18 sono riuscita a salire sul treno e a trovare un posto».

L’alternativa dei bus

La maggior parte erano giovanissimi di rientro dal concerto di Mengoni. «Si sapeva da tempo del concerto e dell’affluenza, eppure Trenitalia si è fatta trovare impreparata», aggiunge la pendolare. «In stazione è arrivato infatti un treno con poche carrozze, troppo poche per contenere tutti. Alla partenza è stata chiesta comprensione ai passeggeri e, per chi doveva raggiungere Oristano, è stata proposta l'alternativa del bus da prendere sulla via Roma. Alcuni passeggeri sono scesi, altri hanno fatto notare che i tempi di percorrenza del pullman erano ben diversi da quelli del treno». Nulla da dire per la Sanna sul personale di bordo: «Hanno più volte chiesto scusa, ma quanto accaduto non è accettabile. Sarebbe stato sufficiente prevedere qualche carrozza in più».

Arretratezza acuta

Elisabetta Sanna aggiunge: «Quella del primo gennaio è stata una situazione straordinaria, ma è sintomo dello stato in cui versa la nostra rete ferroviaria. Migliorarla sarebbe un ottimo incentivo per stare in Sardegna, contribuendo a mitigare lo spopolamento. È assurdo che nel 2024 per arrivare da Cagliari a Sassari si debbano impiegare dalle tre alle quattro ore».

La replica

«Il treno con partenza da Cagliari alle 18.20 e arrivo ad Olbia alle 22.24 il 1° gennaio ha offerto 145 posti a sedere ed una capacità massima di trasporto pari a 286 posti complessivi a bordo», replicano da Trenitalia. «Già in partenza da Cagliari è stato attivato un bus di rinforzo da Cagliari ad Oristano: è partito alle 18.40 e della sua attivazione è stata data opportuna informazione ai viaggiatori. Dai dati – continua la nota – emerge che la tratta interessata dal maggior numero di passeggeri è stata quella da Cagliari ad Oristano. Al servizio di questa relazione, il giorno di Capodanno, hanno viaggiato nel complesso 5 treni con partenza da Cagliari dalle 16.40 alle 20.40.

