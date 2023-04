Buddusò 1

Stintino 4

Buddusò (4-3-3) : Mario Canu, Barilari, Balop (25’ st Saba), Sanna (14’ st Peinado), Corsini, Sirigu, Seu (8’ st Meloni), Fodde, Marrone, Senes (22’ st Bacciu), S. Canu. In panchina Mura. Allenatore Tore Melino.

Stintino (4-3-3) : Carboni (15’ st Sircana), Munia, Colombo, Porcu, Chighine, Zichi, Contini, Cagiulo, Delogu (11’ st Timpanaro), Dettori (43’ pt Amuganu), Doukar.

Arbitro : Ruiu di Sassari.

Reti : pt 28’ Delogu, st 8’ e 41’ Doukar, 18’ Timpanaro, 24’ S. Canu.

Note : espulso Sirigu, ammoniti Corsini, Delogu, Zichi.

Buddusò. Lo Stintino maramaldeggia su un Buddusò già retrocesso.

Gli ospiti vanno a segno quattro volte e salgono momentaneamente al secondo posto, in attesa delle gare di oggi. Hanno realizzato le reti Delogu nel primo tempo e, nella ripresa, la punta Doukar (per lei doppietta) e il neo entrato Timpanaro per lo Stintino. S. Canu ha realizzato il gol della bandiera per i padroni di casa.

