Stintino, pari sul gong Delusione per la Lanteri 

Lanteri 2

Stintino 2

Lanteri (4-3-3) : Camboni, Tolu (36’ st Brizzi), Fauli, Mura, Nieddu, Zichi, Caggiari (36’ st Pisano), Dettori, Usai, Nuvoli (47’ st Sancis), Florenzano. In panchina Satta, Cresci, Pala, Pisano, Cagnoni, Deiola, Delogu. Allenatore Pulina.

Stintino (4-2-3-1) : Canalis, Rosas (31’ st A. Ruiu), Ruiu S., Gadau, Campus, Foddai, Doukar (32’ st Oggiano), Gueli (1’ st Piana), Manca, Fini (43’ st Zappino), D’Amico (1’ st Colombo). In panchina Sircana, Piga, Amuganu, Lobino. Allenatore Loriga

Arbitro : Fele di Nuoro.

Reti : 34’ pt Nieddu, 45’ pt Fini (r); 9’ st Usai, 49’ st Campus.

Note : espulso Foddai; ammoniti Zappino, Manca, Fini, Ruiu, Doukar, Zichi, D’Amico.

SASSARI. Remontada Stintino sul gong finale ed ennesimo 2-2 in campionato per la Lanteri. Partenza a marce basse, poi due sgasate improvvise: al 14’ con la zampata di Usai (gol in fuorigioco), e l’inzuccata di Doukar (25’), su cui è provvidenziale Camboni. Il vantaggio arriva al 34’ con Nieddu, poi Foddai lascia i compagni in dieci ma Fini rimedia strappando il pari (di rigore).

Usai (9’) firma il sorpasso e sciupa il tris (39’), sempre di testa. Al 49’ la doccia fredda finale, in mischia, con l’incornata di Campus. (f. p.)

