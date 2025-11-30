Stintino, il pari fa male 

STINTINO 3

ATLETICO BONO 3



Stintino (4-3-3): Diaz Hernandez, Achenza, Cobas, Abot (15' secondo tempo Bombagi), Fogli (40' st Martinez Gomez), Volo, Avalo (25' st Vanni), Troisi, Zucchi, Ciminelli, Mancinelli. A disposizione Sperling, Rosas, Era, Billi, D'Amico, Mbow. Allenatore Roberto Congiata Falchi.

Atletico Bono (4-3-3): Fodde, Sosa Alderete, Dieng, Caballero, Canu, Tanda, Manca, Solinas, Serra, Passalenti, Molozzu. A disposizione Canu, Marrone, Mameli, Piu, Pireddu, Fois, Pitirra, Ruiu. Allenatore Giuseppe Pinna.

Arbitro: Simone Fonnesu di Sassari .

Reti: 7’ Abot, 11’ Volo, 5’ st Ciminelli, 9’ st Manca, 13’ st e 25’ st Molozzu.

Stintino. Emozioni e gol al Roccaruja, con lo Stintino in vantaggio 3-0, ma poi riagganciato sul 3-3 da un Atletico Bono mai domo. Padroni di casa in vantaggio al 7’: azione sulla sinistra, cross rasoterra e Abot insacca.

Il raddoppio arriva quattro minuti dopo: palombella dalla bandierina di sinistra, il portiere esce, ma è scavalcato e alle sue spalle Volo incorna in rete. Il 3-0 in avvio di ripresa: verticalizzazione in area, Fodde respinge il primo diagonale, ma non può niente sul tap-in vincente di Ciminelli.

Al 54’, gli ospiti accorciano con Manca su azione d'angolo e, quattro minuti dopo, con capitan Molozzu che capitalizza una ripartenza. Al 70’ il pareggio, ancora su azione d’angolo e ancora con Molozzu in rete. (a. bu.)

