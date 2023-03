Stintino, brutto colpo Addio sogno promozione 

STINTINO 1

OSCHIRESE 2

Stintino (4-2-3-1) : Camboni, Porcu, Muresu (36’ st Gargiulo), Gadau, Scigliano, Zichi, Contini (14’ st Viale), Amuganu (33’ st Pisu), Timpanaro, Dettori, Doukar. In panchina Sircana, Chighine, Munua, Colombo, Delogu, Pinna. Allenatore Pulina.

Oschirese (4-4-2) : D. Asara, Unali, Sanna, Santone, D. Budroni (42’ st Bahia), F. Budroni, Murgia, Secchi, Mascia, Cavallaro, Masia. In panchina Zeddita, Langiu, Kozeli, A. Asara, Lai, Perinu, Khalfaoui. Allenatore Sanna.

Arbitro : Gatta di Sassari.

Reti : 18’ pt Doukar, 25’ st Secchi, 35’ st D. Budroni.

Note : espulso Cavallaro; ammoniti Contini, Dettori, Scigliano, Cavallaro, Mascia, Murgia, Masia.

Stintino. Tonfo per lo Stintino, sconfitto tra le mura amiche da un’aggressiva Oschirese che conquista tre punti fondamentali per la corsa verso la salvezza. I padroni di casa partono bene e al 18’ passano in vantaggio con un bel gol di Doukar che batte il portiere ospite. Nel secondo tempo l’Oschirese si scuote e mette a segno il gol del pareggio al 25’ con Secchi. Dieci minuti più tardi Davide Budroni trova il gol del definitivo vantaggio degli ospiti. L’Oschirese conclude la partita in inferiorità numerica per l’espulsione di Cavallaro.

