Sting alla Forte Arena il 3 agosto 2024 

«We are delighted to announce a further European show for 2024. The show will take place at the Forte Arena in Santa Margherita di Pula in Cagliari, Italy on Saturday, 3 August 2024». Con queste parole, sul sito ufficiale del divo, arriva la notizia. Sting sarà in concerto alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula il 3 agosto 2024.

I membri del Fan Club avranno la possibilità di accedere a biglietti esclusivi in prevendita prima del pubblico a partire da oggi alle 10 fino a domani alle 18 visitando il sito ufficiale. La vendita aperta a tutti sarà attiva a partire da giovedì alle 10 su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

Pseudonimo di Gordon Matthew Thomas Sumner, classe 1951, Sting è un divo planetario. Le sue influenze musicali includono rock, jazz, reggae, pop, musica classica, new-age, progressive rock e worldbeat. Come cantante solista e membro dei Police, nella sua carriera Sting ha ricevuto 17 Grammy Awards, 3 BRIT Awards, un Golden Globe e un Premio Tenco. È stato candidato 4 volte per l'Oscar alla migliore canzone nel 2001, 2002, 2004 e 2017 per i film “Le follie dell'imperatore”, “Kate & Leopold”, “Ritorno a Cold Mountain” e “Jim: The James Foley Story”. Sting ha venduto in totale oltre 100 milioni di dischi nel mondo tra Police e carriera solista.

La star non è nuova a Santa Margherita di Pula. Già nel 2018, in coppia con Shaggy, conquistò e trascinò, per ore, scatenatissime, il pubblico della Forte Arena. Questa volta “Fields of Gold”, “Roxanne”, “Every Breath You Take”, “Message in a Bottle” non mancheranno. Siete pronti a cantare?

RIPRODUZIONE RISERVATA