Sting, a voi la superstar che ha fermato il tempo E la Forte Arena si inchina 

E chi l’ha detto che le stelle le possiamo vedere solo da lontano – che Sting è qua, settantadue anni e strepitoso, english man ma senza la presunzione dell’Amazzonia da salvare, del sesso tantrico da godere, della musica barocca da incidere con la Deutsche Grammophon. Sarà il Chiantishire dove fa il vino; sarà Santa Margherita di Pula dove fa la vacanza, ma l’aria italiana gli ha tolto quell’algida spocchiosa riservatezza da periferia a nord di Newcastle, madre parrucchiera, padre lattaio, un futuro già segnato da insegnante di disegno a cui, poi, il mondo si è inchinato. E quando sorride, Sting, e sorride, altroché se sorride in questa notte che odora di sale, la maglietta sgualcita, i jeans punk da Londra eighties, le braccia forti, è più amabile di quanto avremmo mai immaginato. Bisogna riconoscere anche una cosa: il merito che ha questo palcoscenico. La Forte Arena è grande, cinquemila posti a sedere, ma sa annullare le distanze. I prati, i fiori, le palme. Le lucine che sembra una festa. La grazia di una struttura che accoglie e abbraccia come una canzone che rassicura. E allora iniziamo così, con “Message in a Bottle”, “Every Little Thing She Does Is Magic”, “If You Love Somebody Set Them Free”, “Spirits in the Material World”. D’altronde “My song”, il concerto che, da anni, Sting porta in giro per il mondo, è tutto e tanto, Police e non Police: che poi una rottura vera non c’è stata: mai una conferenza stampa, mai un comunicato, ma 75 milioni di dischi, 6 Grammy, la Rock and Roll Hall of Fame a scrivere la storia. Di cose se ne sono dette tante, di Stewart Copeland e di Andy Summers, eppure ci sono canzoni che sanno andare da sole perché sono di tutti noi, “Fields of Gold” e “Shape of My Heart”, per esempio. “Every Breath You Take” e “Roxanne”, oggi, trenta gradi alle dieci di sera, a ricordarci che Sting sarà pure diventato un piacione ma la bravura non si discute.

Tra il pubblico

Non c’è Fiorello, stasera, con la sua Susanna, seduto nelle prime file. Qui è di casa. Peccato non rincontrarlo. Tra poco saranno nonni, la primogenita Oliva è incinta. C’è Guido Crosetto, ministro della difesa. È alto, imponente, gentilissimo. Una polo azzurra. Una moglie bellissima: Gaia Saponaro, ex pallavolista, due lauree, quattro lingue parlate. C’è il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, camicia bianca, giacca blu. Il sindaco di Sanluri, e consigliere regionale, Alberto Urpi, le sa tutte a memoria. E non c’è Trudy Styler, che Sting ha sposato il 20 agosto del 1992, ma l’amore è cominciato prima, quando gli anni ‘80 appena iniziavano. In una foto da ragazzini lui ha il ciuffo e il giubbotto con le spalline, lei gli orecchini grandi grandi. L’abbiamo cercata tutti, con lo sguardo, entrando all’Arena. «Ci amiamo, ma siamo anche molto amici, ci piacciamo come persone. È una distinzione importante. L’amore è passione, ma apprezzare la compagnia dell’altro è diverso, dura di più. Puoi avere entrambe le cose, penso sia importante, sposate il vostro migliore amico!», ha detto lei, una volta, in un’intervista. Ha 70 anni, è bionda, elegante. L’anno scorso ha firmato un film, “Posso entrare? An Ode To Naples”, dal rione Sanità oltre la cartolina. «Trudy è bravissima», ripete lui tutte le volte che ne parla.

Ma, in prima fila, c’è Nick Rhodes, tastierista dei Duran Duran. Un altro che il tempo l’ha fermato. Ehi, Nick! , ed è come incontrare l’amico di sempre, quello degli anni della scuola.

L’italiana

E allora, visto che siamo in Italia, rimaniamoci. Giordana Angi ha 30 anni, nel 2012 partecipa a Sanremo Giovani, nel 2019 arriva seconda alla diciottesima edizione di “Amici” di Maria De Filippi. Il successo l’ha baciata appena. Poi è arrivato Sting. Adesso apre tutte le date europee del divo e con il divo duetta in “For Her Love/ Il Nostro Amore”. «Se tutto questo l’avessero raccontato da ragazzina, mentre piangevo durante un concerto affondata dai cazzotti allo stomaco per le emozioni che la musica mi dava, oppure mentre suonavo a 20 anni in un pub per 50 euro, forse avrei cominciato a ridere», ha raccontato lei. Che oggi scrive per Tiziano Ferro e guida la 21co, etichetta discografica affiliata alla Fascino sì, la Fascino di Maria De Filippi.

Applausi

E allora, chi l’ha detto che le stelle le possiamo vedere solo da lontano - allungate la mano, tenetevelo stretto questo sogno, in questa notte che odora di sale, che Sting è già volato via, sul suo jet, «grazie», dice, «grazie», in italiano. Ma poi tutti sotto il palco, per un’ultima volta, un’onda, una piena; e Ignazino, che dei concerti cagliaritani è il buttafuori che ha fatto la storia, fa sì con la testa, dai, passate tutti.

