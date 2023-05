Stilisti e designer contro la violenza 

«Voglio offrire un’opportunità di lavoro alle donne vittime di violenza fisica e psicologica che in questi anni si sono affidate alla mia assistenza legale. Hanno bisogno di dimenticare le drammatiche esperienze vissute con la base solida di un impegno che le aiuti ad affrontare il futuro».

C’è un legame molto stretto tra i due orizzonti della cagliaritana Alessandra Marongiu, avvocata e imprenditrice nel mondo della moda che rinnova domani e sabato, nella scuola di danza “Maria Assunta Pittaluga”, in via Ada Negri, l’evento dedicato alle creazioni di stilisti e designer (è la terza edizione). «Con questa iniziativa», spiega, «diventa più stretto e proficuo il rapporto tra la Sardegna e le altre regioni di Italia per creare nuove forme di collaborazione tra donne nel campo della moda. Le imprese al femminile hanno una grande vitalità e interpretano in modo molto originale le esigenze di chi poi deve indossare i capi di abbigliamento o utilizzare gli accessori che vengono creati». All’iniziativa hanno aderito 14 brand di nicchia dell’abbigliamento, delle borse e dei gioielli espressione di un saper fare che è il valore aggiunto del “made in Italy”. La Sardegna è rappresentata proprio dall’azienda nata dal desiderio di Alessandra Marongiu di offrire un futuro diverso alle donne segnate dai traumi delle violenze subite. La scuola di danza “Maria Assunta Pittaluga” ospita, nella due giorni, anche gli incontri sulla violenza contro le donne (domani alle 16 con intervento della presidente dell’associazione Artemide Maria Francesca Marongiu) e sul tumore ovarico (sabato, sempre alle 16, con la presidente dell’associazione “Mai più sole” Albachiara Bergamini).

