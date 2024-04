Sticchi damiani: «Sport e turismo, l’Isola l’ha capito» 

Quarantasei anni dopo quel 1º Rally Costa Smeralda al quale da trentaduenne ingegnere pugliese aveva dovuto rinunciare per rientrare in tutta fretta a Lecce al capezzale del padre, venerdì Angelo Sticchi Damiani si è presentato al via del “Rally di Regolarità a Media 50” del 7º Rally Internazionale Costa Smeralda Storico, con quella stessa Fiat 124 Abarth che avrebbe dovuto impiegare nel 1978. Stavolta, però, è arrivato con i “gradi” di presidente dell’Automobile Club d’Italia e, sempre elegantissimo e impeccabile, sfoggiando una ricercata tuta azzurra e bianca, in pendant con occhi e vettura, e pronto anche a sfidare figlio Francesco, che poi si è ritirato mentre il padre chiudeva sesto.

«Per 46 anni ho atteso questo momento e custodito egregiamente la 124 Abarth. Un’esperienza bellissima, la gara mi è piaciuta molto, e il presidente di Ac Sassari, Giulio Pes, è stato bravissimo a ricreare la meravigliosa atmosfera di un tempo, collaborazione con Martini compresa. Un successo i 120 iscritti in un’isola, dove arrivare è più complicato, la gara piace e crescerà molto». Sui margini per diventare Europeo, il Presidente-Pilota spiega: «Attualmente quella titolazione è dell’Elba, altra storia meravigliosa, ma si potrebbe fare un anno a testa».

D’obbligo la domanda sul Rally Italia Sardegna iridato e sul timore che venga “strappato” all’Isola. Sticchi Damiani l’ha sempre difesa, ma con le elezioni alle porte, i timori non sono del tutto infondati. «Abbiamo un contratto con il promoter e un impegno della Regione Sardegna fino al 2025. Poi vedremo tanti aspetti. Un po’ di anni fa c’era la concorrenza tra il Gp d’Italia e Imola e ne abbiamo organizzato due. Anche Roma Capitale, bellissimo rally, aspira giustamente a entrare nel mondiale, magari riusciremo a fare due Rally iridati in Italia».

E non ha dubbi sulla crescita del motorsport sardo. «Me l’aspettavo. Eventi di rilievo come il Ris alimentano la passione e tutti vogliono un rally a casa propria. La visione molto lucida della Regione ha portato grandi risultati dal punto di vista turistico e delle presenze. Un circolo virtuoso, perché la Regione ha compreso come lo sport, a un certo livello, porti movimento, denaro, lavoro. Qui c’è l’imbarazzo della scelta per prove speciali e percorsi: ovunque strade incantevoli e paesaggi mozzafiato. L’annullamento della San Gregorio-Burcei? Sono situazioni locali in cui noi non entriamo. Ci sono delle sensibilità e delle scelte che spettano al territorio e noi, come sempre, siamo rispettosi del territorio e delle scelte che vengono prese».

